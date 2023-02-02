Ведет в Софийский собор: в Киеве нашли загадочные подземные ходы

Во время реставрационных работ ученые обнаружили три подземных хода, которые до этого не изучались.

Несмотря на войну, столичные учёные продолжают свою работу. Во время проведения ремонтно-реставрационных работ на территории Национального заповедника "София Киевская" археологи исследуют таинственные подземные ходы.

На территории заповедника находится Трапезная церковь – памятник архитектуры восемнадцатого века. Понятно, что она стоит на подвалах 17 века. Как предполагают ученые, эти подвалы находились под бывшим деревянным сооружением церкви. Первая известная трапезная Софийского монастыря впервые упоминается в 1682 году. Она была деревянной и имела церковь, освященную в честь св. Федора Стратилата. Согласно описанию 1695 г., она была теплой церковью.

Недавно сотрудники заповедника начали в этом подвале комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

«Мы запланировали там обустроить Музей археологии заповедника, ведь есть очень богатая археологическая коллекция артефактов. Там очень красивая архитектура и подвал находится ниже уровня земли – это будет интереснейшим объектом для туристов», — рассказывает сайту ТСН.ua Вадим Кириленко, первый заместитель гендиректора, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

В подвале Трапезной церкви, который был наполовину засыпан землей, археологи обнаружили три оголовка подземных ходов, ранее никогда не исследовавшихся.

«Мы решили все три подземных хода открыть – приступили к работе. Более того, истории почти ничего не известно об этих подземных ходах. Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, эти подземные ходы уже тогда были завалены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут неизвестно. Хотя в свое время мы проводили биолокацию территории заповедника и локатор показывает, что один из этих трех ходов ведет в Софийский собор. Знаем, что глубина этого хода в шести метрах от уровня земли. При этом подземный ход обложен кирпичом и проложен под углом. Одно из предположений, подтвержденное биолокацией, расположенной где-то под Софийским собором, на глубине 9 метров, является какая-то виртуальная камера. Что это такое – пока остается загадкой», – рассказывает нам Вадим Кириленко.

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

Археологи задались целью — раскрыть эти ходы и исследовать их, дойти по ним до конца подземного хода.

«Сейчас в подвале работают археологи. Работы много – это настоящий Клондайк для ученых, ведь подвал завален бытовым мусором 18 и 19 века. Находим массу интересных материалов, показывающих быт киевлян того времени. Тогда не было свалок – все просто выбрасывалось и затрамбовалось землей. Находим разные предметы быта, например, старинную посуду. Любопытного очень много. Процесс исследования продолжается и впереди много интересного», — интригует Вадим Кириленко.

Фото: Вадим Кириленко

Напомним, в Киеве мужчина прыгал с парашютом с верхнего балкона жилого дома. Соответствующее видео обсуждается в социальных сетях. На нем двое мужчин.

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