Ведущая Маричка Падалко посвятила забег погибшему редактору TSN.ua Дмитрию Бендикову

Благотворительный забег под названием "Десятка незламности" состоялся в столице накануне. Это спортивное событие объединило почти 5 тысяч человек, среди которых обычные любители бега, профессиональные атлеты, а также наши воины и ветераны. В этом году главная идея мероприятия – "бег как искусство, а искусство как бег".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

С самого утра столичная Оболонская набережная переполнена людьми. И все они вместе становятся к зарядке. Забег "Десятка незламности", который по сути стартует новый беговой сезон 2025 в столице, открыли ветераны Вооруженных сил Украины. На креслах колесных или протезах, каждый из них имеет свою историю борьбы и восстановления.

Впереди вместе с 8-летним сыном и флагом символическую стометровку одолел Артем Мороз. Военнослужащий - получил ранение еще в 2022 на Херсонщине, впрочем говорит, именно спорт помог вернуться к полноценной жизни, а еще, мотивирует маленький непоседливый Матвейчик.

"К сожалению очень много ребят в госпиталях, которые нуждаются в нашей поддержке, поддержке нашего общества и уважения, поэтому каждый сознательный гражданин должен делать все от него зависящее для победы и ради победы", - говорит Артем Мороз.

Вдоль набережной, через парк Наталка и по мосту Волна - впервые по новому маршруту на основную дистанцию в 10 километров вышли тысячи людей. Все для того чтобы зарядить друг друга энергией и приобщиться к сбору для наших защитников.

Забег в Киеве

К благотворительному мероприятию присоединилась и команда 1+1 медиа. 20 «плюсовцев», среди которых и ведущая Маричка Падалко, свой забег посвятили памяти выпускающего редактора TSN.ua Дмитрия Бендикова, который недавно погиб на фронте, защищая Украину.

"Я свой забег посвящаю сразу двум людям, первый человек это - Дмитрий Сергеев с позывным "Марс", боец 130 батальона, побратим моего мужа, который в этот день погиб в Ирпене 3 года назад. Вся наша команда "1+1 медиа" посвящает этот забег нашему коллеге, который воевал в 3 штурмовой Дмитрию. Он буквально несколько дней назад погиб, поэтому смешанные чувства. А так я уверена, у нас всех бессонная ночь из-за взрывов. Все равно после такой ночи хочется выйти и всем показать, если не неприличный знак, то этакий знак силы что мы украинцы сильные", - говорит Маричка Падалко.

Маричка Падалко

Все бегуны, преодолевшие дистанцию, получили памятную медаль с уникальным узором. А благодаря вкладам участников, организаторы собрали почти 600 тысяч гривен, которых хватило, чтобы приобрести 4 РЭБа для 3-й штурмовой бригады, чтобы защитить наших военных от вражеских дронов.

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