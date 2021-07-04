Ведущая шоу "Твой день" Стася Ровинская присоединилась к благотворительной фотосессии: помочь спасти жизнь может каждый

Ведущая шоу "Твой день" Стася Ровинская присоединилась к благотворительной фотосессии: помочь спасти жизнь может каждый

Средства собирают для реконструктивной операции в Сербии.

Многочасовая работа около десяти человек в студии и отказ от гонораров за свою работу. Все — чтобы собрать средства на сложную операцию для стилиста Ксении Яровчик. Она сама на площадке готовит героев к сьемки и надеется, что сможет благодаря таким фотодням собрать 200 тысяч гривен — именно столько не хватает на лечение. Присоединилась к благотворительной цели и ведущая проекту "Твой день" Стася Ровинская. Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 3 июля.

Тема фотосессии — Болливуд. Все здесь — ради благотворительной цели. Стилист Ксения Яровчик требует сложной операции — у нее редкая врожденная болезнь — экстрофия мочевого пузыря. Теперь Ксения требует реконструктивной операции, согласились сделать в Сербии. Там это стоит 12 с половиной тысяч евро. Половину средств женщина собрала сама. И стала думать над тем, как ей собрать остальные — решила организовать фотосессию.

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"Я когда узнала о такой инициативе и это благотворительная фотосессия сразу согласилась том, что есть возможность помочь человеку быть здоровым, жить нормальной жизнью + и заодно сделать себе фотосессию это кажется очень круто", — отметила ведущую программы "Твой день" Стася Ровинская.

Следующий фотодень благотворительных съемок — в августе. Участие в нем стоит три с половиной тысячи гривен — присоединиться может любой желающий. Ксении на операцию осталось собрать около двухсот тысяч.

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