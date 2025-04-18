Ведут ли США какие-то отдельные переговоры по Украине: мнение Климкина

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Getty Images

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Отдельные переговоры США о войне в Украине одновременно и есть, и нет. На сегодняшний день Украина и Европа по меньшей мере присутствуют во всех переговорах, хотя не являются равными, в этом следует быть очень честными.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал в интервью TSN.ua.

«Нет никаких отдельных переговоров по Украине. Они одновременно и есть, и нет. Поскольку они говорят о том, что они могут делать в перспективе, они также — американцы — считают, что дать больше возможностей Путину и российскому режиму означает, что у них будет больше возможностей в диалоге с Китаем, и они будут по меньшей мере более независимы», — сказал дипломат.

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Он уточнил, что есть такие темы, как контрольно-стратегическое вооружение, которые критические в любом случае, есть региональная безопасность России.

«Если вы спросите, кого угодно в мире, кто реально с открытыми глазами следит за событиями, России стало меньше на Ближнем Востоке. Хотя Нетаньяху пытался затащить Россию в Сирию на последних переговорах с Трампом, он хочет сбалансировать Турцию и Эрдоганом. Но все равно так, как раньше, России там не будет», — рассказал Климкин.

Экс-министр добавил, что российского присутствия все меньше в Центральной Азии, на Кавказе, всем известна история Карабаха.

Логика Трампа в переговорах с Россией

«России в принципе меньше в Европе, но это значит, что с точки зрения, как любит говорить там, у кого есть там карты, карты. Даже будет интересно, значит, Трамп хочет говорить с Россией. Его логика переговоров в том, что говоря с кем-то, говори так, чтобы это не загоняло твоего партнера в тупик. От этого попытка американцев не голосовать за все резолюции, хотя выглядит скверно, но с точки зрения Трампа выглядит абсолютно нормально», — объяснил Климкин.

В то же время, отметил он, американцы хотят переложить абсолютное большинство усилий на Европу: ответственности, денег и всего, чего только можно. При этом США стремятся быть «у контрольного рубильника, газа соответственно в Европу».

То есть, по мнению дипломата, США мыслят как на любого геополитического игрока абсолютно правильно. Единственное, что это — не украинское мышление.

«Предыдущая администрация (США — ред.) говорила для нас много приятных вещей. Она гораздо меньше делала приятные вещи, но хоть говорила более или менее так, как многим из нас эмоционально нравилось. Я вообще не очень верю в какие-то высказывания, но тем не менее — да, это изменение, изменение ситуации, когда мы и европейцы по меньшей мере присутствуем во всех переговорах, хотя не являемся равными, и мы должны быть в этом очень честными», — резюмировал Климкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин издевается над Трампом: сценарии дальнейших переговоров США с РФ. ЖИВЬЕМ С ПАВЛОМ КЛИМКИНЫМ

К слову, президента США Дональд Трамп заявил об ожидании получить ответ от России по поводу мирных переговоров уже на этой неделе, до 20 апреля. После этого будет принято решение о последующих действиях.