Веерные отключения света и дефицит газа: какие "сюрпризы" ждут украинцев в отопительный сезон

Похоже, дефицита электроэнергии в Украине удастся избежать только за счет импорта из Беларуси.

Осенью и зимой в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии и газа. Такую ситуацию прогнозируют не только специалисты по вопросам энергетики, но и некоторые государственные компании. Основная причина — нехватка угля на складах украинских теплоэлектростанций, которые суммарно производят около 30% электроэнергии в стране.

Накануне прошлого отопительного сезона ситуация была значительно лучше, но и тогда не удалось избежать проблем с электроснабжением. В частности, в феврале и марте подавляющее большинство украинских ТЭС выводили свои энергоблоки в аварийный ремонт. Избежать веерных отключений света тогда удалось за счет импорта электроэнергии из Беларуси и перехода теплоэлектростанций с угля на газ. Сейчас импорт электроэнергии из России и Беларуси по политическим соображениям запрещен, а цена газа значительно выше, чем в прошлом году и является неподъемной для украинских ТЭС.

Сможет ли Кабинет министров предотвратить веерным отключением света осенью и зимой, а также почему, собственно, Украина столкнулась с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций, — разбирался ТСН.ua.

Почему Украине не хватает угля

Сейчас на складах украинских теплоэлектростанций находится 783 тыс. тонн угля, что на 36,4% меньше, чем должно быть в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики. Такие данные обнародовала госкомпания «Укрэнерго» 9 августа. Всего же для спокойного прохождения зимнего периода Украине необходимо почти в 3,5 раза больше — 2,5 млн тонн угля.

Накануне прошлого отопительного сезона ситуация была значительно лучше. В октябре прошлого года, как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина накопила рекордные 2,9 миллиона тонн угля. Однако это не помогло: уже 25 января запасы угля на складах уменьшились более чем пять раз, до 455 тыс. тонн.

Директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев приводит несколько причин, почему Украина столкнулась с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций.

Во-первых, теплоэлектростанции не обязаны создавать стратегический запас угля перед отопительным сезоном. По словам специалиста, те запасы, которые создают тепловики — это исключительно с согласия в соответствии с приказом Минэнерго.

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Во-вторых, из-за жесткой конкуренции на рынке электроэнергии тепловики отказываются закупать уголь, чтобы он месяцами хранился на складах. «У всех видов энергетического угля есть гарантийный срок хранения: через некоторое время он теряет свою калорийность. Поэтому никто не хочет загружать склады углем, чтобы через три-шесть месяцев его характеристики ухудшились. Это может ударить по доходам компаний», — объясняет Геннадий Рябцев.

В-третьих, тепловики сейчас не закупают большие объемы угля из-за спекулятивно завышенной цены. По состоянию на 29 июля цена угля на мировом рынке выросла на 167% по сравнению с 29 июля 2020 года, достигнув 132,9 долларов за тонну, что является рекордным значением за 10 лет.

При этом, специалисты отмечают, что тепловики при необходимости могут накопить необходимые запасы угля перед отопительным сезоном, прежде всего за счет импорта. Однако, по словам Геннадия Рябцева, будут ли они это делать — зависит от экономической выгоды. Уже сейчас участники рынка электроэнергии говорят, что цена электроэнергии не покрывает даже себестоимость производства электроэнергии из угля.

Для населения и на свет: хватит ли газа на зиму?

Прошлой зимой некоторые украинские теплоэлектростанции переходили на выработку электроэнергии из природного газа. Однако в этом году цена на газ в Европе выросла почти в три с половиной раза: в октябре 2020-го мегаватт-час газа стоила 14,36 евро, в середине августа 2021 года — уже 48,29 евро. Это скажется и на цене газа в Украину, ведь она привязана к европейским котировкам.

Вероятность того, что в этом году украинские теплоэлектростанции будут вырабатывать электроэнергию из природного газа, крайне низкая, говорят специалисты.

«Производство электроэнергии из газа крайне убыточно, если мы к этому придем — это точно будет крах энергетической системы. Ориентировочная цена газа, которая заложена в стоимость электроэнергии — не более 6 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как сейчас тысяча кубов газа на украинской бирже стоит около 14,5 тыс. грн без учета его доставки. То есть, маржа в 250% означает, что все наши государственные ТЭС, прежде всего «Центрэнерго», будут убыточны и будут требовать дотаций из государственного бюджета», — объясняет в комментарии ТСН.ua председатель «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко.

При этом, похоже, ближайший отопительный сезон Украина будет проходить с рекордно низкими запасами газа в хранилищах. По словам специалистов, его может не хватить на потребности населения, не говоря уже о тепловых электростанциях.

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«Для того, чтобы зайти безопасно в отопительный сезон, нам нужно иметь 20-21 млрд кубометров в хранилищах. Сейчас в хранилищах 17,5 млрд куб. м. Есть еще 4,5 млрд куб. м газа, принадлежащего частным компаниям, однако вряд ли они будут продавать его населению по 8 грн/куб. м, если приобрели его по цене в 14-16 грн/куб. м», — объясняет в комментарии ТСН.ua исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Однако, есть основания прогнозировать, что Украина сможет исправить ситуацию с низкими запасами газа за счет импорта. По словам Геннадия Рябцева, опасения относительно ситуации с аномально высокими ценами на газ в Европе несколько преувеличены.

«Аномально высокие цены в 500 долларов за тысячу кубометров, о которых сейчас все говорят, — это спекулятивные котировки на отдельных европейских газовых хабах. По таким ценам продаются только излишки, тогда как реальная цена газа может быть меньше на порядок, и составляет на сегодня до 100 долларов за тысячу кубометров», — объясняет специалист.

Правительство может исправить ситуацию. Но успеет ли?

Опрошенные ТСН.ua эксперты прогнозируют, что правительству удастся обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона — без дефицита электроэнергии и газа.

«Правительство недавно приняло абсолютно популистское решение об уменьшении цены на электроэнергию для населения. По моему мнению, такими будут и следующие решения. Наверное, в случае нехватки электроэнергии, будут отключать не население, а промышленные предприятия», — объясняет Святослав Павлюк.

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По прогнозам Олега Попенко, в зимний период Украина может возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, причем в достаточно больших объемах. «Сколько именно придется импортировать — зависит в первую очередь от погодных условий», — говорит специалист.

По его словам, прежде всего правительству необходимо разобраться, почему у нас произошел дефицит угля газовой группы, который добывается в Украине.

«По поводу антрацита — действительно, мы на 100% импортозависимы. У нас есть его добыча, но те шахты находятся на временно оккупированной территории. Поэтому мы вынуждены его закупать из Казахстана, или из других стран. А дефицита угля газовой группы мы не должны допускать вообще. Правительство должно разобраться: если причина в долгах по зарплатам шахтеров — то надо выплатить их. И тогда уже хотя бы частично закрыть дефицит до начала отопительного периода», — говорит Олег Попенко.

Кроме того, по словам эксперта, если сегодня Украина не готова закупать импортный газ из-за его высокой цены, то «Нафтогаз» должен направить весь газ собственной добычи на потребности населения и, при необходимости, на теплоэлектростанции.

«Газа собственной добычи у нас около 14,3 млрд куб. м, и этого должно хватить для нужд населения и тепловиков. Но весь ли газ украинской добычи «Нафтогаз» использует для населения — мы не знаем, поэтому правительство должно проконтролировать, чтобы газ украинской добычи шел именно населению и тепловикам», — говорит Олег Попенко.

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