Веерные отключения света на улицах увеличили количество смертельных ДТП: пешеходы пренебрегают светоотражателями

Только за предыдущие две недели в результате ДТП по всей стране погиб 51 пешеход, 38 в темное время суток.

В полиции говорят, что из-за веерных отключений по всей стране, не только жилых массивов, но и уличного освещения и светофоров — возросло количество смертельных ДТП с пешеходами.

Россияне заставляют украинцев привыкать к жизни без света. Спички и свечи в каждой квартире. Кто-то чаще ходит по лестнице, чтобы не застрять в лифте. Мы держим воду в бутылях, если перебои с насосами. Под рукой портативные зарядники, продукты, теперь еще и теплая одежда. Если готовиться, пережить несколько часов без света дома, не сложно, но опасность прячется не только в темной квартире. Когда светофоры и уличное освещение выключены, а машин и пешеходов не стало меньше учащаться случаи ДТП.

Чем темнее человек одет, тем сложнее его разглядеть. Неосвещенные переходы некоторые подсвечивают себе фонариком, но среди черных силуэтов на дороге — это скорее исключение. Светоотражающих браслетов или наклейок – нет совсем. Прищурить глаза, снизить скорость и на всякий случай держать ногу на тормозах, таков совет от профессиональных водителей.

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“Виноват пешеход – не виноват, а проблемы потом у водителя все равно будут. Выход? Водителям соблюдать правила дорожного движения! Ограничение скорости”, — говорят водители.

Если водители этих правил еще как-то соблюдают: штрафы для них не малы, предусмотрена и уголовная ответственная, а у пешеходов все гораздо проще.

Полицейский Евгений говорит, что на вечер нарушителей немало. За переход вопреки правилам предусмотрен штраф – 255 гривен. 680 — за то же нарушение под хмельком. В ВР еще и готовят законопроект, где штрафовать предлагают и за отсутствие у пешехода светоотражающих элементов.

По данным полиции, человеческая халатность и слабое освещение улиц — на четверть увеличили смертельную статистику. Только за предыдущие две недели в результате ДТП по всей стране погиб 51 пешеход, 38 в темное время суток.

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