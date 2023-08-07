Вегетарианец и фанат блондинок: единственной горилле в Украине самцу Тони — 49 лет (фото, видео)

Завтра, 8 августа, единственной горилле в Украине – самцу Тоне исполняется 49 лет. В Киевском зоопарке, где живет уникальное животное, показали сайту ТСН.ua, как готовятся к празднику, ведь несмотря на войну, их подопечный заслуживает небольшой знак внимания. По человеческим меркам Тони – 90-летний дедушка.

Тони родился 8 августа 1974 года в городе Нюрнберг (Германия). А киевскую прописку получил в 1999 году, когда переехал в столичный зоопарк – с тех пор он стал любимцем для посетителей.

В условиях зоопарков гориллы живут до 40 лет, поєтому все что больше этого возраста – считается маленьким чудом и красноречиво свидетельствует об уровне заботы о животном.

Тони отмечает свой 49-й день рождения в Киевском зоопарке/фото ТСН.ua

Пока именинник отдыхает в зимнем вольере, на его летней фазенде кипит работа – мастера заканчивают приготовление над подарком, а киперы готовятся накрывать праздничный стол для именинника. Кстати, "фазенду" для Тони открыли на его день рождения в 2021 году – соединив ее с его зимней квартирой.

Вместе с директором зоопарка проходим в летний вольер Тони через служебное помещение на Острове зверей.

Подарок с африканскими мотивами

Здесь у Тони есть удобный цветной гамак, качели, которые он использует в качестве обеденного стола, огромный подиум для отдыха и принятия солнечных ванн. Тони иногда залезает туда и наблюдает с высоты за посетителями, которые собираются вдоль его вольера. Но больше времени проводит под ним – там тень и всегда есть душистое сено, на котором горилла отдыхает.

Вообще здесь много уголков, где Тони может отдыхать и прятаться от глаз посетителей, если они ему надоедают, а такое часто случается – все зависит от настроения животного.

Летняя фазенда Тони с высоты его помоста/фото ТСН.ua

Также вдоль фазенды Тони есть водоем, но к воде горилла не подходит – боится. А вот попить Тони может из собственной поилки, которую ему обустроили смотрители в тени.

"Игрушек здесь у Тони много. В этом году мы ему смастерили термитник со вкусняшками. Это металлическая конструкция, которая разрисована африканским орнаментом. Внутрь ставим мисочку с медом и закрываем "термитник" на замок. Сверху на нем есть отверстия. Чтобы полакомиться медом, Тони должен запихивать туда веточки соответствующей длины. Он уже знает, как это работает, поэтому веточки он должен искать сам, их здесь много на кустах. Так он будет развивать свою подвижность. Такой вот необычный подарок", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Сладкий подарок для старожила зоопарка / фото ТСН.ua

Отказался от мяса

Кстати, Тони стал стопроцентным вегетарианцем. Раньше он очень любил вареную курочку. Из-за чего быстро набирал вес.

В 2021 году горилла имела проблемы с желудком – тогда за Тони волновался весь Киев, ему пришлось пройти комплексное обследование, делали операцию. Вместе со специалистами из Германии было принято решение – Тони должен отказаться от всего мясного и молочного, больше двигаться. Горилла уже третий год сидит на диете, питается фруктами и овощами. Это положительно отразилось на его самочувствии. Животное стало более подвижным, сбросило лишний вес.

Ранее вес Тони был 230 килограммов, а после того, как у него появился летний вольер, он похудел на 50 кг – его вес сейчас 180 килограммов.

Ежедневный рацион Тони:

Полкило зелени – салаты, сельдерей, пророщенные растительные корма.

600 г цитрусовых – лимоны, апельсины, мандарины.

Любит помидоры и томатный сок.

Фрукты, зелень, корма с повышенным содержанием клетчатки.

Любит пить компоты.

Если есть настроение ест – свеклу, арбуз или орешки.

Всего за день он съедает более 15 кг

Праздничный стол для гориллы Тони/фото ТСН.ua

Война и Тони

"Когда началась война – возникла проблема, где достать салат для Тони. Особенно это стало актуально через неделю после вторжения России, когда цепочки по поставкам продовольствия были разорваны, а российские войска стояли под Киевом. Мы начали выращивать салат сами в собственной теплице, а также проращивали там овес. И сейчас это делаем. Поэтому теперь для Тони у нас всегда есть 2-3 килограмма свежего салата", — рассказывает Кирилл Трантин.

Если бы не началась война, то уже в этом году у Тони был огромный новый вольер, который планировали построить в новом приматчике. Но работы из-за войны приостановили.

Тяжелую прошлую зиму Тони прожил в тепле. У его вольера поставили большую дровяную печь, посетители донатили средства на дрова, чтобы согреть единственную гориллу в Украине.

Трудную прошлую зиму Тони прожил в тепле/фото ТСН.ua

"Для Тони война проходит легко. Он живет в вольере с толстыми стенами. Поэтому звуков сирен, а также взрывов от ракет или работы ПВО Тони не слышал, а если и слышал, то не совсем понимал, что происходит. Он ведет себя как всегда. имеет свои установленные годами привычки. А вот, например, наши копытные из-за громких взрывов в мае и июне отказались давать потомство", — рассказывает директор зоопарка.

Завтрак аристократа

Тем временем сотрудники выносят для Тони праздничный завтрак. Нам признаются, что он обычен для Тони, ведь ему по наставлению врачей нельзя есть что-нибудь другое.

Директор зоопарка сам выкладывает продукты для гориллы на банановый лист: арбуз, ананас, капуста, зелень, помидоры, огурцы, кукуруза, вареный картофель, гороховая каша. А сверху кладет яйцо. Это оказывается, новая еда, которую обожает Тони – завтрак начинает именно с куриного яйца. Настоящий аристократ!

Тони отмечает свой 49-й день рождения в Киевском зоопарке/фото ТСН.ua

"Для Тони – единственной гориллы в Украине, жизнь в Киевском зоопарке, это как пансионат для пожилых людей. Мы очень сильно заботимся о нем, мечтаем отметить его 50 день рождения. Каждый его прожитый день для нас – это вызов, а еще подтверждение высокого уровня работы наших специалистов. И это очень важно, ведь за тем как живет Тони наблюдают и европейские друзья. Каждый месяц коллеги из Германии звонят по телефону и интересуются новостями о Тони",- говорит Кирилл Трантин.

После этого мы покидаем фазенду Тони, ведь через пару минут сюда зайдет ее хозяин, а он незваных гостей не любит.

Телевизор и блондинки

Тони обожает смотреть телевизор (установлен над смотровым стеклом), но только когда сидит в своем вольере. Летом ему не до телевизора. После активных прогулок по фазенде на свежем воздухе, животное почти сразу засыпает.

А вот зимой он любит просматривать по телевизору сюжеты о джунглях, Африке и своих дальних родственниках. Также он смотрел телевизор во время карантина, когда посетители из-за коронавируса не пускали в зоопарк. Тони тогда даже загрустил немного за гостями и ему показывали по телевизору картинку, где были люди.

Тони отмечает свой 49-й день рождения в Киевском зоопарке/фото ТСН.ua

Тони – одиночка. Когда он приехал в Киев, в зоопарке жила самка гориллы, но они не сошлись характерами. Он живет один. А еще Тони очень интересуется женщинами, особенно ему нравятся блондинки. Он может бросить все свои дела ради общения с блондинкой. Еще тот романтик – может отыскать в соломе цветок и "подарить" его понравившейся блондинке, поднося к стеклу. Такие женщины для него - настоящие принцессы.

Тони и его стая

"К мужчинам Тони относится безразлично, он считает их соперниками. Все его смотрители – женщины. Они приносят ему еду, вкусный компот, убирают вольер. Поэтому он решил, что женщины, которые его окружают – это и есть его стая. К посетителям Тони тоже относится внимательно. Но когда у него плохое настроение может отвернуться от людей спиной и даже не смотреть в их сторону. Когда есть настроение может и поиграть, любит пугать посетителей. Резко разгоняется со своего места и останавливается у стекла вольера, а потом наблюдает, как люди разбегаются в разные стороны", — рассказывают в зоопарке.

Тони появляется на своей фазенде мгновенно. В свои годы он очень быстро бегает. Горилла деловито обходит территорию, нюхает подарок в виде термитника и еду на столе. И как рассказывали нам сотрудники, первым берет яйцо и заедает его сочным помидором.

Горилле Тони из Киевского зоопарка – 49 лет

Но уже через минуту, увидев скопления людей у вольера, прячется от человеческих взглядов в тени навеса, мол, нечего на меня таращиться.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о смелом и воинственном лемуре: как изменился легендарный Байрактар из Киевского зоопарка.

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