"Вел хаотический огонь": в полиции рассказали новые детали стрельбы в Буче
В Буче 42-летний пьяный мужчина вышел с такси на улицу и начал проводить выстрелы хаотично.
Полиция Киевщины рассказала детали о задержании мужчины, который совершил стрельбу в Бучанском районе.
Об этом сообщили в комментарии Нацполиции для ТСН. ua.
Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси на улицу и начал производить выстрелы.
«Хаотично. То есть не в какой-то конкретный объект, а хаотично. Раненых среди гражданского населения нет», — уточнили в полиции.
Злоумышленнику 42 года. Причина стрельбы пока неизвестна.
«Он стрелял из пистолета, но боевой, или не боевой, мы пока сказать не можем. Потому что должна быть экспертиза», — объяснили в полиции.
В настоящее время стрелка задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сегодня под Киевом неизвестный мужчина устроил стрельбу, чем испугал местных жителей на фоне недавней трагедии в Голосеевском районе, где убили 7 человек.