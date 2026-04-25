"Вел хаотический огонь": в полиции рассказали новые детали стрельбы в Буче

Вышел из такси и открыл огонь: в Бучанском районе пьяный мужчина устроил хаотическую стрельбу / © Национальная полиция Киевской области

Полиция Киевщины рассказала детали о задержании мужчины, который совершил стрельбу в Бучанском районе.

Об этом сообщили в комментарии Нацполиции для ТСН. ua.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси на улицу и начал производить выстрелы.

«Хаотично. То есть не в какой-то конкретный объект, а хаотично. Раненых среди гражданского населения нет», — уточнили в полиции.

Злоумышленнику 42 года. Причина стрельбы пока неизвестна.

«Он стрелял из пистолета, но боевой, или не боевой, мы пока сказать не можем. Потому что должна быть экспертиза», — объяснили в полиции.

В настоящее время стрелка задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня под Киевом неизвестный мужчина устроил стрельбу, чем испугал местных жителей на фоне недавней трагедии в Голосеевском районе, где убили 7 человек.