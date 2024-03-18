Великий пост-2024: что можно есть, в чем польза и традиции

В ПЦУ говорят, что военные могут не соблюдать ограничения в питании во время поста.
Сегодня начинается самый строгий пост - Великий, который продлится вплоть до светлого праздника Христова воскресения. Он, напомню, в этом году приходится на 5 мая.
Чем заменить в меню привычные, но запрещенные на период поста, продукты? И кому ограничивать себя в еде врачи запрещают - об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.
Чем полезно питание во время поста
Владислав Савчук постится с 10 лет. Сначала отказался от мяса. Впоследствии - сделал предпасхальные ограничения еще строже - без молочных продуктов, яиц и рыбы. Он говорит - трудно только сначала.
"Тебе действительно становится очень легко и комфортно. И улучшается даже сон", - замечает Владислав.
Это подтверждает и врач-диетолог София Шпак. Мол, даже полтора месяца без тяжелой, жирной пищи и фаст-фуда - для организма настоящий детокс.
"Уменьшается количество потребления насыщенного жира, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. Снижается количество холестерина - это уже доказано, лучшие уровни глюкозы и инсулина", - говорит диетолог.
Что можно приготовить во время поста
Владислав говорит, что во время поста питается крупами, мясо заменяет бобовыми. Также мужчина употребляет овощи и фрукты. Коровье же молоко он заменяет растительным. Поход в магазин Владу обходится примерно в пол тысячи гривен.
В то же время диетолог София Шпак предупреждает: поститься как Владиславу — можно не всем. Дети, беременные, люди постарше и с хроническими заболеваниями — им эту церковную традицию лучше не соблюдать.
Шеф-повар одного из ресторанов Тарас Шевченко говорит, что многие его придерживаются поста. А потому в заведении людям предлагают постный крем-суп из отварного картофеля, жареного лука и шампиньонов.
"Вместо соли используем смесь соевого соуса и чеснока", – говорит повар.
Основное же блюдо Тарас готовит из пюре нута. Его можно заменить обычным горохом, а вместо мяса использовать грибы — вешенки или грибы эринги.
Нужно ли военным соблюдать пост
Проиерей Православной церкви Украины Михаил Емельян говорит, что защитники Украины совершают подвиг, обороняя свое государство. Он отмечает, что на передовой и так не простые условия.
А еще – Михаил Емельян напоминает: главная цель поста – диета не для тела, а души. Поэтому советует в эти дни чаще посещать церковь, отказаться от вредных привычек и забыть о ссорах.
"Это как весна для души. Когда мы расцветаем, когда мы набираемся сил и становимся крепче", — говорит Михаил Емельян.
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Напомним, календарь постов на 2024 год. Сохраните себе эти даты, чтобы не забыть.
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