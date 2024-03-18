Великий пост-2024: что можно есть, в чем польза и традиции

В ПЦУ говорят, что военные могут не соблюдать ограничения в питании во время поста.

Сегодня начинается самый строгий пост - Великий, который продлится вплоть до светлого праздника Христова воскресения. Он, напомню, в этом году приходится на 5 мая.

Чем заменить в меню привычные, но запрещенные на период поста, продукты? И кому ограничивать себя в еде врачи запрещают - об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Чем полезно питание во время поста

Владислав Савчук постится с 10 лет. Сначала отказался от мяса. Впоследствии - сделал предпасхальные ограничения еще строже - без молочных продуктов, яиц и рыбы. Он говорит - трудно только сначала.

"Тебе действительно становится очень легко и комфортно. И улучшается даже сон", - замечает Владислав.

Это подтверждает и врач-диетолог София Шпак. Мол, даже полтора месяца без тяжелой, жирной пищи и фаст-фуда - для организма настоящий детокс.

"Уменьшается количество потребления насыщенного жира, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. Снижается количество холестерина - это уже доказано, лучшие уровни глюкозы и инсулина", - говорит диетолог.

Что можно приготовить во время поста

Владислав говорит, что во время поста питается крупами, мясо заменяет бобовыми. Также мужчина употребляет овощи и фрукты. Коровье же молоко он заменяет растительным. Поход в магазин Владу обходится примерно в пол тысячи гривен.

Владислав Савчук показывает, какие продукты покупает во время поста

В то же время диетолог София Шпак предупреждает: поститься как Владиславу — можно не всем. Дети, беременные, люди постарше и с хроническими заболеваниями — им эту церковную традицию лучше не соблюдать.

Диетология София Скворец

Шеф-повар одного из ресторанов Тарас Шевченко говорит, что многие его придерживаются поста. А потому в заведении людям предлагают постный крем-суп из отварного картофеля, жареного лука и шампиньонов.

"Вместо соли используем смесь соевого соуса и чеснока", – говорит повар.

Основное же блюдо Тарас готовит из пюре нута. Его можно заменить обычным горохом, а вместо мяса использовать грибы — вешенки или грибы эринги.

Приготовление блюд во время поста

Нужно ли военным соблюдать пост

Проиерей Православной церкви Украины Михаил Емельян говорит, что защитники Украины совершают подвиг, обороняя свое государство. Он отмечает, что на передовой и так не простые условия.

А еще – Михаил Емельян напоминает: главная цель поста – диета не для тела, а души. Поэтому советует в эти дни чаще посещать церковь, отказаться от вредных привычек и забыть о ссорах.

"Это как весна для души. Когда мы расцветаем, когда мы набираемся сил и становимся крепче", — говорит Михаил Емельян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Великий пост! Как соблюдать без вреда для здоровья и адаптировать рацион под свои заболевания

Напомним, календарь постов на 2024 год. Сохраните себе эти даты, чтобы не забыть.

Читайте также: