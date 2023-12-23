Великобритания и Украина подпишут пакт о безопасности: как это повлияет на южный фронт

В ближайшие недели Украина и Великобритания планируют подписать 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Британия использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

Новая коалиция в поддержку Украины – на этот раз морская

Отмечается, что согласно меморандуму, Британия будет обязана поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Документ также будет содержать послевоенные гарантии безопасности и планы по защите Украины после войны, которые должны сдерживать РФ от намерений совершить повторное нападение. В частности, речь идет об усилении поставок оружия и возобновлении санкций.

Стоит отметить, что на днях в Европе появилась новая коалиция в поддержку Украины – морская. Ничего удивительного нет в том, что учредителями этой коалиции стали морские страны, обладающие мощными флотами – Великобритания и Норвегия. Особенно важным является то, что в этой коалиции принимает участие именно Великобритания.

Дело в том, что британские власти имеют в вопросе создания и функционирования морской коалиции свой стратегический интерес. Великобритания создает трансевропейскую ось Лондон–Киев–Анкара. Причем Украина является важным элементом – точкой пересечения этих двух треугольников. И ключевые вопросы европейской безопасности сосредоточены именно здесь. Великобритания рассматривает Киев как стратегического партнера в общем комплексе европейской политики безопасности.

Суть этого сотрудничества состоит в том, чтобы ослабить или вообще уничтожить российское влияние на ситуацию в Черноморском бассейне.

Исторический экскурс

Такая стратегия не является новой для одного из главных морских государств. Еще в XIX веке британцы в составе европейской коалиции фактически уничтожили российский флот во время Крымской войны, чем остановили имперские посягательства России на южном направлении.

Картина "Оборона Севастополя" во время Крымской войны / Фото: Википедия

В техническом и экономическом отношениях тогдашняя Российская империя отставала от стран, которые преодолели средневековые пережитки революционным путем. В то же время она порождала в них страх и потребность консолидировать свои усилия, чтобы противостоять опасностям с ее стороны. Осознание российских угроз помогло даже политике сближению давних соперников – Франции и Великобритании. Их союз, возникший именно с целью противостояния агрессивной политике России, оказался для российских правящих кругов совершенно непредсказуемым. По итогам подписанного Парижского мирного договора в 1856 году России запрещалось держать на Черном море военно-морские базы и военный флот.

Параллели с современностью

Сейчас ситуация похожа. Россия напала на Украину, а большие европейские страны с целью противостояния агрессивной политике России встали на защиту нашего государства.

Замечу, что Великобритания еще до войны подписала с Украиной соглашение о партнерстве в этой области. Еще в 2021 году был заключен соответствующий договор о сотрудничестве и строительстве двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске с развитием ВМФ Украины.

Напомним, в 2021 году на борту эсминца HMS DEFENDER в Одессе министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали Соглашение о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Эсминец HMS Defender / Фото иллюстративное / Фото: из соцсетей

Договор предусматривал совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании и строительство двух баз ВМС Украины.

Великобритания заинтересована в деоккупации Крыма

После захвата Бердянска ситуация немного изменилась, но не исчезли амбициозные планы Британии по строительству так называемой оси Лондон–Киев–Анкара. Британия рассматривает украинский Крым как зону своих стратегических интересов, поэтому будет делать все возможное для возвращения Украине ее аннексированных территорий.

О какой помощи идет речь

Кроме того, только строительством кораблей помощь Великобритании для Украины не ограничится. Еще год назад представители британской военной сферы говорили о необходимости тренировки и подготовки украинских подразделений морской пехоты.

И это направление сейчас является критически важным. Речь идет прежде всего о Херсонской области, где именно морпехи сумели закрепиться на левобережных плацдармах, удерживают их и постепенно расширяют зону своего влияния. Поэтому работа в этом направлении является потенциальным вкладом в будущую победу Украины, по меньшей мере, на одном направлении.

Если принимать во внимание то, что Великобритания объявила о подготовке украинских морских пехотинцев, этим страна дает четко понять, что Запад рассматривает возможность деоккупации Крыма военным путем, а именно планированием и проведением десантных операций.

Как видим, морская коалиция занялась конкретными шагами сразу после формального объявления о своем создании. Во всех предыдущих случаях созданных коалиций речь шла прежде всего о политическом решении, через некоторое время после которого начинались реальные дела. Здесь же эти дела стартовали вместе с политическим решением о создании коалиции. И это серьезный успех Украины.

Как отметил министр обороны Британии Грант Шаппс, в рамках деятельности коалиции Украина получит два минных тральных корабля Королевских ВМС класса Sandown.

Тральщик-искатель мин типа Sandown / Фото: Википедия

"Министр обороны Грант Шаппс в Лондоне объявит о закупке Украиной двух противоминных кораблей класса Sandown (MCMV)", – говорится в сообщении.

Закупка Украиной двух противоминных кораблей класса Sandown (MCMV) произошла через UK Export Finance. Усиление морских сил поможет возобновить экспорт Черным морем, ведь сейчас пути заминированы.

Передача – часть морской инициативы для Украины. У страны уже есть два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор в британских портах. Sandown (Сендаун) предназначены для поиска и уничтожения морских мин с помощью двух морских подводных дронов.

Характеристики Sandown:

водоизмещение – 465 тонн

длина – 52,5 метра

ширина – 10,5 метра

осадка – 2,3 метра

скорость – до 13 узлов на дизельной силовой установке, до 6,5 узлов – на электрической

экипаж – 45 человек

вооружение – 30-мм боевой модуль и пулеметы калибром 12,7 мм

обезвреживание мин ведется дронами, в частности SeaFox и PAP 104

SeaFox можно запускать с разных платформ

Подводный автономный аппарат разработан Atlas Elektronik из Германии. Его действие – обезвреживание мин одним выстрелом. Используется для полуавтономного обезвреживания морских мин и других боеприпасов, обнаруженных в море. Он способен автоматически определить место расположения подводных объектов в течение нескольких минут с помощью встроенного гидролокатора самонаведения. После перемещения эти объекты можно идентифицировать с помощью бортовой камеры видеонаблюдения и уничтожить встроенным кумулятивным зарядом большого калибра.

Atlas Elektronik / Фото: Википедия

масса – 40 кг

длина – 1300 мм

скорость – 6 узлов

дальность действия – 500 м

Можно разворачивать из широкого диапазона платформ-носителей, включая специальные суда MCM, надводные боевые корабли, резиновые лодки и вертолеты.

Есть две машины SeaFox C – боевая для быстрого обезвреживания и SeaFox I – для идентификации.

SeaFox C / Фото: Википедия

Долгосрочное партнерство

Впрочем, морская коалиция не ограничится только периодом российско-украинской войны. Более того, этот проект рассчитан прежде всего именно на долгосрочную перспективу. Потому что Великобритания рассматривает Украину как стратегического партнера в решении вопросов, касающихся Черноморского бассейна.

А эти вопросы будут решаться и в мирное время. Поэтому Украина в дальнейшем должна стать сдерживающим фактором для российского влияния в Черном море. Поскольку Великобритания занимается долгосрочным планированием на десятилетия – можно сказать, что такая ситуация является настоящим шансом для Украины. И этот шанс, шанс стать сильным морским черноморским государством, украинские власти не должны потерять.

Кроме того, к морской коалиции уже привлечены другие страны, в частности Норвегия. В перспективе к этой коалиции могут присоединиться и другие участники, например, уже сейчас речь идет о возможности присоединения к украинской морской коалиции Германии.

Так что в перспективе можно ожидать усиления ВСУ на южном – черноморском – направлении, но не только – а и, скажем, на реках, где могут быть созданы соответствующие флотилии. А в Черном море морская коалиция в этот момент может заняться вопросом безопасности зернового коридора, который уже функционирует без договоренностей с Россией.