Великобритания, США и Канада ввели крупнейшие в истории санкции против режима Лукашенко: детали

Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси.

Крупнейший в истории пакет санкций против белорусского режима ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания.

Подробнее — в сюжете ТСН.Ранок по 10 августа.

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Американское правительство несколько месяцев изучало самые болезненные цели в экономике Беларуси и удар нанес символично — в годовщину сфальсифицированных выборов и начала массовых антилукашенковских протестов. Министерство финансов опубликовало перечень субъектов, которые попадают под санкции.

Ограничения наложили на предприятия нефтехимической отрасли и производители калийных удобрений, а это основной источник валютной выручки Беларуси. Также — оборонного сектора, тютюновой и строительной промышленности. Визовые ограничения касаются бизнесеном-спонсоров Лукашенко и руководство Следственного комитета Беларуси, ответственного за подавление и репрессии участников антилукашенковских акций протеста. Не обошли Олимпийский комитет, который обвиняют в отмывании средств, попытках обойти предыдущие санкции и неспособность защитить спортсменов.

Американские санкции синхронизированы с европейскими и канадскими. Логика проста: чем больше экономических проблем будет у режима Лукашенко, тем меньше средств у него будет на репрессии в отношении собственных граждан.

Между тем Режим Лукашенко в ответ продолжает пропускать через границу нелегальных мигрантов. Поэтому Польша в очередной раз заявила о рекордном количестве перехваченных беженцев на границе. Латвия собирается объявить на белорусской границе чрезвычайное положение. Литва уже несколько дней категорически отказывается принимать мигрантов. Не пускает их обратно к себе и Беларусь — поэтому десятки людей оказались под открытым небом в нейтральной лесополосе.

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