"Великое наступление" России и элитные "вагнеровцы": военный ВСУ Карась — о ситуации на фронте

Военный подчеркнул, что "большое наступление" России неуспешное.
Военный ВСУ Евгений Карась рассказал, что российские оккупанты имеют лишь частичный успех на Бахмутском направлении. На других участках линии фронта россияне потерпели поражение.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
"Великое наступление" России продвигается неуспешно. Под Угледаром у них большие проблемы, они будут забрасывать это направление "мясом", но уже не "зеками", а военными. Там у них нет динамики. Их морпехи смогли в городе закрепиться на дачах, а пехотные бригады не смогли выполнить задание. Наступление на Запорожском направлении заглохло. На Лиманском направлении они пытались атаковать, но все отменилось. Только сейчас Бахмут. Они продолжают наступать. "Вагнер" бросил в атаку свои кадровые части, не "зеков", – сказал Карась.
Напомним, Генштаб ВСУ в своих сводках за 1 марта сообщал, что оккупанты пытаются наступать на несколько участков линии фронта — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Также по данным журналистов The New York Times, трехнедельная битва на равнине близ шахтерского городка Угледар стала крупнейшим танковым сражением за всю войну с РФ и полным провалом для россиян.
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