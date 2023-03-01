"Великое наступление" России и элитные "вагнеровцы": военный ВСУ Карась — о ситуации на фронте

Военный ВСУ Евгений Карась рассказал, что российские оккупанты имеют лишь частичный успех на Бахмутском направлении. На других участках линии фронта россияне потерпели поражение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Великое наступление" России продвигается неуспешно. Под Угледаром у них большие проблемы, они будут забрасывать это направление "мясом", но уже не "зеками", а военными. Там у них нет динамики. Их морпехи смогли в городе закрепиться на дачах, а пехотные бригады не смогли выполнить задание. Наступление на Запорожском направлении заглохло. На Лиманском направлении они пытались атаковать, но все отменилось. Только сейчас Бахмут. Они продолжают наступать. "Вагнер" бросил в атаку свои кадровые части, не "зеков", – сказал Карась.

Напомним, Генштаб ВСУ в своих сводках за 1 марта сообщал, что оккупанты пытаются наступать на несколько участков линии фронта — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также по данным журналистов The New York Times, трехнедельная битва на равнине близ шахтерского городка Угледар стала крупнейшим танковым сражением за всю войну с РФ и полным провалом для россиян.

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