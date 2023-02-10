"Великое наступление" России: военный ВСУ рассказал, что происходит на фронте и есть ли шансы в оккупантов

После того как "большое наступление " России провалится, Украина сможет обескровить оккупационную армию и обеспечить себе победу в войне против оккупантов.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк.

"Мы на войне для того, чтобы уничтожить как можно больше российских оккупантов и одержать победу. Поэтому для нас это наступление — это возможность ускорить окончание войны. Я расцениваю это наступление, как крайнюю попытку российских оккупантов. Оно обломится об крепкие наши оборонные действия. Наша задача — выстоять. Это сложно под массированными наступлениями и постоянными артобстрелами. Но российскую армию нужно обескровить", — подчеркнул военный.

Юрий Сиротюк считает, что после поражения в "большом наступлении" в России могут объявить всеобщую мобилизацию, однако вероятно, россияне будут пытаться избегать службы в оккупационной армии.

"На мой взгляд, это будет крайнее их наступление, после этого им разве придется объявить всеобщую мобилизацию. Я думаю, что в РФ после такого поражения больше не найдется ни одного глупого, который захочет ехать в Украину. Я надеюсь, что россияне поймут, что дорога назад для них — это в пакете или в крематории. Сейчас мы чувствуем, что усилилось наступление. Что-то похоже было перед новым годом, когда Путин объявлял фейковое "перемирие". Тогда мы чувствовали, что россияне готовятся к каким-либо изменениям. Противник пытался перебросить свои силы. После Рождества они усилили атаки на всех линиях фронта. Мы воюем уже год, хотим домой, а потому надо уничтожать российскую армию, чтобы она больше не смогла наступать. Надеемся, что мы победим и уже летом будем отдыхать в Ялте", – сказал военный ВСУ.

"Великое наступление" России: что известно

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупационная армия готовится к новому наступлению на территорию Украины. Под угрозой также может оказаться Киев. Его слова подтверждает и политическая верхушка Украины, в частности, президент Владимир Зеленский.

В НАТО также подтвердили, что Россия хочет реванша и готовит новое наступление на украинскую территорию. Военные эксперты считают, что оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и попытаться продвигаться на Запорожском направлении.

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