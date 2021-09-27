Велосипедом через лабиринты подземелья: в Одесской области состоялись необычные соревнования

Участие в мероприятии приняли более 50 человек.

В Одесской области провели необычные гонки: на велосипедах преодолевали темные коридоры катакомб. Спуститься под землю рискнули более полсотни участников. Малейшей спортсменке всего лишь три года, а самому старшему — 60.

Как мчаться на ощупь на глубине более пяти метров под землей — в сюжете ТСН.Ранок 27 сентября.

Перед спуском покорители подземелья надевают специальное снаряжение. В Марии и ее брата Миши преимущество перед взрослыми участниками: малым удобнее преодолевать узкие подземные коридоры, потому что в некоторых местах высота от пола до потолка не более полутора метров.

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Лабиринты одесских катакомб устроены так, что здесь почти нет прямых участков — коридоры постоянно извиваются. На некоторых участках есть свет, но большинство трассы — это темнота. Поэтому в выигрыше не тот, кто быстрее крутит педали, а кто умеет ловко маневрировать: объезжать камни и уклоняться от выступлений на потолке.

Новости Украины: в Одесской области провели гонки на велосипедах в коридорах катакомб

Добраться до выхода изрядно сложно. Проехать, прокатить, а порой и проползти надо более полкилометровую дистанцию. На поверхности это будет продолжаться несколько минут, а вот под землей совсем иначе. Некоторые участники сходят с трассы и блуждают, нарезая лишние круги в лабиринте. "Постоянно надо поворачивать, держать дистанцию. Здесь прохладно и очень необычно. Впечатления невероятные", — делится участница заезда Мария Лайтан.

На поверхности участников ждали еще несколько испытаний. В частности, веревочная переправа через условную горную реку, где надо самому пролезть и протащить свой двухколесники. Всех, кто преодолел экстремальный подземный квест, назвалалы победителями, вручили дипломы и памятные значки.

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