Венчание на стадионе: в Киеве молодые устроили обряд таинства не в храме, а на футбольной арене

Впрочем, владыка, который совершал обряд, ждет молодоженов еще и в храме.
В Киеве молодожены решили устроить обряд таинства не в храме, а на футбольной арене. Жениха и невесту священник ждал прямо посреди НСК "Олимпийский". Как это выглядело, говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 августа.
Несмотря на проливной дождь центральный стадион страны сиял прожекторами. Но на футбольный матч, привычный для этих трибун, в этот день здесь никто и не ждет.
В самом центре поля несколько человек и стол. На нем — Библия, иконы и обручальные кольца. А из авто выходит мужчина с завязанными глазами. Это жених, которому любимая обещала сюрприз.
Венчание является на самом деле таинством, привычным для церковных стен. Сейчас литургия Божья звучит на поле.
Но невеста и свидетели не сомневаются ни мгновения — для них все на самом деле искренне и серьезно.
"Муж до сих пор в шоке. Это планировалось просто обычное свидание. Он не ожидал этого", — говорит невеста Марина.
Михель — гражданин Германии, и является ярым футбольным фаном. Отсюда и идея венчания именно на стадионе.
"Это было очень неожиданно, я не знал, что такое возможно, венчаться на стадионе. Но я очень рад, что мы обвенчались перед Богом, даже несмотря на обстоятельства. И верю, что это венчание один раз и навсегда", — говорит жених Михель.
Впрочем, владыка, который совершал обряд, ждет молодоженов еще и в храме.
"Я понимаю, это чрезвычайное происшествие, и для меня тоже. Но все, что касается таинства, оно будет совершаться только в храме. Думаю, в ближайшее время мы полноценно таинство венчания совершим в нашем Спасо-Преображенском соборе", — подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.
Молодожены приглашение в церковь приняли. А пока — пустились в пляс под звуки музыки из колонок самой громкой футбольной арены Украины.