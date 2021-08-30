Венчание на стадионе: в Киеве молодые устроили обряд таинства не в храме, а на футбольной арене

Венчание на стадионе: в Киеве молодые устроили обряд таинства не в храме, а на футбольной арене

Впрочем, владыка, который совершал обряд, ждет молодоженов еще и в храме.

В Киеве молодожены решили устроить обряд таинства не в храме, а на футбольной арене. Жениха и невесту священник ждал прямо посреди НСК "Олимпийский". Как это выглядело, говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 августа.

Несмотря на проливной дождь центральный стадион страны сиял прожекторами. Но на футбольный матч, привычный для этих трибун, в этот день здесь никто и не ждет.

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В самом центре поля несколько человек и стол. На нем — Библия, иконы и обручальные кольца. А из авто выходит мужчина с завязанными глазами. Это жених, которому любимая обещала сюрприз.

Венчание является на самом деле таинством, привычным для церковных стен. Сейчас литургия Божья звучит на поле.

Но невеста и свидетели не сомневаются ни мгновения — для них все на самом деле искренне и серьезно.

"Муж до сих пор в шоке. Это планировалось просто обычное свидание. Он не ожидал этого", — говорит невеста Марина.

Михель — гражданин Германии, и является ярым футбольным фаном. Отсюда и идея венчания именно на стадионе.

"Это было очень неожиданно, я не знал, что такое возможно, венчаться на стадионе. Но я очень рад, что мы обвенчались перед Богом, даже несмотря на обстоятельства. И верю, что это венчание один раз и навсегда", — говорит жених Михель.

Впрочем, владыка, который совершал обряд, ждет молодоженов еще и в храме.

"Я понимаю, это чрезвычайное происшествие, и для меня тоже. Но все, что касается таинства, оно будет совершаться только в храме. Думаю, в ближайшее время мы полноценно таинство венчания совершим в нашем Спасо-Преображенском соборе", — подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

Молодожены приглашение в церковь приняли. А пока — пустились в пляс под звуки музыки из колонок самой громкой футбольной арены Украины.

Новости Украины: в Киеве молодожены устроили венчание прямо на НСК "Олимпийский"

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