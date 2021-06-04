Венедиктова рассказала, какой статус имеет Порошенко в деле Медведчука и Козака

Она пообещала применить к нему принудительный привод на допрос, если к ней обратится следователь.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какой статус имеет Петр Порошенко в деле Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом она рассказала в ток-шоу "Право на владу".

Я думаю, что нам здесь не стоит играть в пас. Пятый президент Порошенко в этом производстве — свидетель. Сейчас мы все возмущены. Общество хочет ответа. И мы профессионально к ответу и к правде дойдем. Я не могу сейчас сказать винновен он или нет. Потому что получится так, что дело с уголовно-процессуальной плоскости мы переведем в политическую", — рассказала она.

Также генпрокурор добавила, что Порошенко приглашают на допросы в СБУ. "Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод — я его применю", — сказала Венедиктова.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова рассказала, как относится к уличным протестам и давят ли они на нее.

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