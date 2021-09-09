Венедиктова в суде в Гааге встретилась с родственниками погибших в катастрофе МН17 и пообещала им "правду"

Венедиктова в суде в Гааге встретилась с родственниками погибших в катастрофе МН17 и пообещала им "правду"

Родственники погибших идут в помещение суда и впервые в судебной практике около 90 человек рассказывают, как трудно жить с потерей.

К слушанию по делу самолета МН17, сбитого в 2014 над оккупированной частью Донбасса, присоединилась украинская делегация.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Сейчас идет наиболее эмоционально и самый трудный этап слушаний — слово имеют те, кто потеряли в крушения родных и близких. И так долго ждут правду и справедливость. Родственники погибших идут в помещение суда и впервые в судебной практике около 90 человек рассказывают, как трудно жить с потерей.

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«Мы надеемся, что правосудие таки наступит. Хотя и видим, сколько влиятельных людей делают все, чтобы этого не произошло», — отмечают родные погибших.

Впервые на суде украинская делегация. Сюда приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. У суда ее встречают Пит Плуг, глава фонда жертв катастрофы, тогда он потерял брата, невестку и племянника. И с ним Антон Котте, который остался без сына, невестки и внука. Украинская прокурор уверяет родственников, для Украины найти правду — приоритет.

«Вы знаете, что украинские люди и украинская прокуратура делать все, чтобы расследовать и узнать правду», — заявила Венедиктова.

Также сегодня к суду будет говорить семья Фредерикс. В катастрофе родители Силена и Роб потеряли 23-летнего сына и его девушку. Тогда, в 2014 году, Силена, сразу обратилась туда, кто для нее ответственный за смерть детей: «Мистер Путин, верните мне моих детей!», — заявила женщина.

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«Возможно, Путин когда-то признает свою вину и извинится, но скорее всего вряд ли это произойдет. А вот мы — мы, родственники — осуждены на всю жизнь», — уверяет сейчас Силена.

«Самое удивительное для меня, как адвокаты подозреваемых затягивают время, как манипулируют, как выдают за правду самую фейковую информацию, и нисколько не считаются чувства родственников», — добавляет ее муж.

Сейчас суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых. Это Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, в 2014 называл себя министром обороны «ДНР», также граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Суд будет слушать родственников в течение 10 заседаний до конца сентября. А приговор могут объявить осенью 2022 года.

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