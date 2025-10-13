Венгерские провокации против Украины: что думают в ЕС о действиях Орбана

Кая Каллас / © Офис президента Украины

Евросоюзу известно о шпионском скандале с Будапештом, когда дроны нарушали украинское воздушное пространство со стороны Венгрии.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в эксклюзивном интервью ТСН.

Главе европейской дипломатии напомнили, что за последние несколько месяцев вокруг Венгрии возникали определенные скандалы. Были дроны, нарушавшие украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Венгры со своей стороны, вероятно, пытались собрать информацию о нашей системе ПВО в западных регионах. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что венгерская сторона пыталась вербовать чиновников Европейского союза.

«Конечно, это вызывает беспокойство, когда мы слышим подобные вещи. Мы действительно должны работать внутри Европейского Союза над теми проблемами, которые существуют», — прокомментировала эту информацию Кая Каллас.

Напомним, в декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что венгерские спецслужбы шпионили за следователями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством, которые расследовали коррупционные дела, связанные с компанией семьи скандального премьера Виктора Орбана.