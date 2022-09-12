Венгрии намекают на выход из ЕС из-за позиции в отношении России

Венгрия может выйти из Евросоюза – такую «теоретически вероятную» ситуацию предположил Микулаш Бек – министр правительства Чехии по европейским вопросам. Именно эта страна сейчас главенствует в ЕС, говорится в ТСН.

«Венгрия прошла долгий путь, на мой взгляд, до края пропасти, и теперь она должна решить, вернуться ли от этого края назад или рискнуть совершить прыжок, о последствиях которого не хочу спекулировать», — заявил министр.

Путь к пропасти, о которой говорит чешский министр по делам Европы. Могла ли Венгрия представить такое развитие событий 18 лет назад, когда радовалась своему вступлению в Евросоюз. На это она потратила почти 10 лет – заявку подала еще в 1994 году. В 2002, после того, как Брюссель подтвердил выполнение требований к вступлению, получила приглашение. И тогдашний премьер Виктор Орбан горячо поддерживал присоединение. После общенационального референдума, на котором большинство поддержало вступление, Венгрия в 2004 году таки присоединилась к ЕС.

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Но голоса евроскептиков уже тогда в стране заметны, в частности, наблюдались проблемы с отношением к национальным меньшинствам и медиа.

Движение дальше европейских ценностей началось с возвращением к власти Виктора Орбана — в 2010 году он снова стал премьером и с совсем другими взглядами. Критику Евросоюза вызвали изменения в венгерскую конституцию о том, что народ объединяют Бог и христианство. Далее на фоне этих изменений запрет абортов и однополые браки. После этого под ограничения попали СМИ, их работникам стало необходимо разделять ценности так называемой "венгерской идентичности". «Мы видели слишком многое за это долгое десятилетие. Ни в коем случае не нормально, что все правительственные СМИ, как по команде, преследуют профессиональное заведение», — говорит медиа-аналитика Агнес Урбан.

«Мы уже видели, что в Венгрии никудышное и некомпетентное правительство, но очень жаль, что они даже не отважятся взять на себя ответственность за свои решения...», — утверждает представитель оппозиционной партии "Диалог для Венгрии" Бенс Тордай.

Недавно в стране разразился скандал — премьер Орбан в своей речи заявил о неприемлемости смешения европейцев с другими расами, за что получил обвинения в нацизме. Поэтому его соратница и советница Жужа Хегедус ушла в отставку. "Я не понимаю, как он смог это написать, ведь он всегда читает и правит свои речи. Я просто не понимаю, это чисто расистская речь", – заявила политика.

На том же выступлении Виктор Орбан сделал еще одно заявление, касающееся как Киева, так и Брюсселя: санкции против России не действуют, поддержка Запада Украине не помогает, и нужно как можно быстрее заключить мир. Пророссийская позиция Орбана общеизвестна. Хотя Венгрия таки осудила аннексию Крыма и с 2014 года продолжала вместе с остальными странами ЕС ограничения против Москвы и усилила их с началом полномасштабного вторжения — в то же время Будапешт сумел договориться об увеличении поставок российского газа. «Нравится вам или нет, но мы продолжаем переговоры с россиянами по увеличению поставок газа в Венгрию», — отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Недавно СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе сообщали также – Венгрия ставит под угрозу новый пакет санкций, если с него не удалят имена трех близких к Путину олигархов. Впоследствии Будапешт от этой идеи отказался, говорят, что под влиянием Праги.

Не поддержали венгры и идею визового бана для россиян, хотя общее решение ЕС удалось принять. На фоне такого поведения Будапешта заявление о теоретическом выходе Венгрии из ЕС, озвученное чешским чиновником, может демонстрировать, в каком направлении сейчас размышляют в Брюсселе.

Конечно, исключить Венгрию из ЕС не могут – это не предусмотрено правилами союза. Выйти можно только добровольно, например Британия. Другое дело — лишить бойкотирующую совместное решение страну, финансирование от ЕС, что уже фактически происходит. Или права голоса. Сделать это можно, если государство серьезно и постоянно нарушает базовые европейские ценности, а такое мнение о Венгрии в Брюсселе выражают, по меньшей мере, с 2015 года.

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