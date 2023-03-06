Венгрия и Сербия меняют риторику по отношению к России, а Китай пытается разыграть украинскую карту

Прошедшая неделя продемонстрировала, что все больше лидеров мира выбирают на чьей же стороне оказаться, когда Украина победит в войне с Россией.

Линия фронта в Украине распространилась по всей планете и встал вопрос, на какой стороне остаться. Орбан, Лукашенко или сербский лидер Вучич на этой неделе демонстрировали не просто дипломатическую гибкость, но и настоящие акробатические трюки, говорится в ТСН.

"Шпагат" в Европе

Венгрия уже давно зависла в шпагате между цивилизованными ЕС и НАТО с одной стороны и террористической Россией - с другой, теперь испытала дискомфорт. Демонстративное неприглашение Орбана на саммит Бухарестской девятки, который собрал Джо Байден, уже напоминает черную метку. Венгрию представляла президент с ритуальными полномочиями, но с проукраинской позицией.

Орбан, конечно, дружбу с Трампом водит, но холодок от хозяина Белого Дома его проник. По крайней мере, он начал двигаться, потому что из официального Будапешта стало звучать, что премьер Орбан хотел бы посетить Киев.

Пока Орбан демонстрирует миру растяжку – Сербия буквально поразила всех дипломатическим кульбитом. Это единственная страна Запада, которую Москва называет своим идеологическим форпостом, по крайней мере так называла до сих пор. Потому что Кремль обвинил Сербию в поставке боеприпасов Украине и хоть Белград категорически все опроверг, но Путин явно нервничает.

Как считает влиятельное издание Politico, президент Вучич намекнул Брюсселю о готовности изменить политический курс страны от России в Европу. Белград просит о вступлении в Евросоюз.

Приседания Лукашенко

Параллельно свою игру в международную политику затеял Лукашенко. Правда, это больше напоминает визит к кредитору, которому нечем отдавать долги…

Его визит в Китай показал, что Минск панически ищет 5-й угол. С одной стороны полное поглощение Москвой, с другой Гаагский трибунал, реальная война буквально на границе, а единственное чем он был интересен Китаю – участие в шелковом пути перекрыто поляками и литовцами, не ездят ни поезда, ни фуры.

Китайский тренер

Пекин открыто подыгрывал Москве политически, затем заговорил о своем "мирном плане", но опозорился: заподозрен в поставках летального оружия.

Западные разведки во все глаза следят за каждым движением в Пекине и предоставит ли Китай России летальное вооружение? По данным издания The Economist, на днях в Поднебесной уже серьезно нагремели Кремль. Мол, россияне умудрились проследить информацию о поставках оружия и что эту игру придется начинать по-новому, если начинать вообще.

Но если игра в войну требует тишины, то игра в большую политику – наоборот. Встреча на уровне ТОП-дипломатов стран большой двадцатки, который состоялся на днях в Индии, подтвердил… Россия и Китай в одной команде и дальше.

Именно эти две страны заблокировали решение для остальных 18 государств «Большой 20» официально осудить российское вторжение в Украину.

Молдавский подъем-переворот

Пока Москва играет в дипломатию с большими и влиятельными государствами – с меньшими и незащищенными Кремль выбирает другую тактику – речь идет о Молдове и гибридном Приднестровье.

В Кишиневе продолжились пророссийские провокации и информационные вбросы о намерении Украины вторгнуться в Приднестровье. Примечательно, что официальный Кишинев считает, что у Украины есть основания привести в сознание российский контингент.

Впрочем, украинская военная разведка объясняет, что фактор Молдовы прямо сейчас – это не что иное, как российское ИПСО. То есть попытка увести внимание Украины и союзников от реального фронта. Как и от нарастающей опасности с поставками китайского орудия.

Громкие последствия «тихого» разговора

В то же время в Вашингтоне произошло то, что международная пресса назвала «тихим разговором» с громкими последствиями для Украины. На днях германский канцлер Шольц посетил американского президента Байдена. Официально это была «рабочая встреча» двух лидеров.

Формат этой встречи был поразительно таинственен, потому что за закрытыми дверями, без персы, без привычной политической свиты, без министров и кучи советников и без классической пресс-конференции. Вот все это невозможно заинтриговало оба континента.

Пока впоследствии некоторые детали не проникли в прессу. Если коротко и по делу, то: «Союзники подтвердили готовность наказывать Россию за ее агрессию, пока это будет необходимо», — говорится в выводах.

Это точно понимает сама Россия и, наверное, еще лучше осознает Китай.

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