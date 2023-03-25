Венгрия попала в очередной скандал: из-за футбола позарилась на земле Украины и еще 6 стран

Венгрия присвоила Закарпатье и имеет территориальные претензии сразу к шести государствам. Тамошние функционеры федерации футбола утверждают, что УЕФА разрешила им использовать во время матчей сборной символику с изображением карты Венгрии девятнадцатого века. Венгры ее называют «Великой Венгрией», а ее территории охватывают земли шести разных государств ХХ века, говорится в ТСН.

Спортивный журналист и комментатор Роман Бебех считает, что Венгрия намеренно провоцирует соседей и сознательно раздувает очередной скандал с территориальными посягательствами и готова платить штрафы за нарушение правил. "Для них не проблема заплатить 15-20 тысяч", — говорит Роман.

На официальном сайте федерации футбола Венгрии появилось сообщение, в котором местные функционеры утверждают, что им УЕФА якобы разрешила использовать изображение карты так называемой «Великой Венгрии» во время матчей сборной. Проблема в том, что эта карта включает в себя территории, которые в двадцать первом веке не принадлежат Венгрии. В частности, это и Закарпатская область Украины, а еще кусок Румынии, Словакии и других государств.

Историк Владлен Мараев говорит, что рисуя эту карту, образца XIX века, венгры демонстрируют своеобразное проявление венгерского шовинизма. Что-то похоже на российских имперцев, мечтающих восстановить Россию, или ностальгирующих по Советскому союзу. "В обществе еще до сих пор есть часть людей, исповедующих такие настроения реваншиски, и прошло уже 103 года, от этого трианонского мира, но эти настроения немного еще живы", — говорит историк.

Соответственно эта символика венгров, по крайней мере, до недавнего времени, была под запретом во время проведения футбольных матчей, ведь презирает признанные границы государств. "Когда они играют со странами, на которые претендуют территории. Тогда это будет запрещено, и за это будут наказываться штрафы”, — отмечает Роман.

Обычно за порядком во время матчей следит международная организация «Футбол против расизма» – сокращен ФАРЭ. “Среди перечня ФАРЭ – эта карта запрещена. Но она запрещена, в первую очередь, когда венгры будут играть или с нами, или с румынами или словаками”, — добавляет спортивный обозреватель.

Начало футбольного скандала заложил премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре прошлого года. Тогда пророссийский политик явился на матч сборной в шарфе с изображением карты так называемой «Великой Венгрии». Тогда на провокацию одиозного политика отреагировали в украинском МИД и назвали его действия отвратительными и вызвали посла Венгрии для объяснений.

На, якобы, разрешение от УЕФА едва ли не первыми отреагировала федерация футбола Румынии. Свой протест они отправили в штаб-квартиру УЕФА. Там заверили, что не разрешали никаких «Великих Венгрий».

В ответ на это венгерская федерация футбола издала еще один пресс-релиз, где в очередной раз подчеркнула, что будет использовать запретную символику и не видит никаких проблем с этим. Украинские дипломаты вопросы изучают, кивают в сторону украинской ассоциации футбола. Вроде бы вопрос этот футбольный, поэтому и решать его надо по-футбольному. “Должна быть реакция, поскольку это не просто символика. Украинский МИД должен был бы отреагировать, я не думаю, что это должен быть чрезвычайно мощный ответ, но вызвать на коврик в МИД посла для того, чтобы провести небольшую лекцию”, — дипломат Александр Хара.

ТСН направила письма с запросом в УАФ и УЕФА, хотели услышать реакцию на венгерскую провокацию, но на момент выхода сюжета никакого ответа не последовало. В спортивных кругах объясняют, украинские функционеры якобы тоже написали письмо в УЕФА и теперь ждут ответа, поэтому пока никаких заявлений делать не будут.

“Мы видим четкую позицию румын, мы пока не видим позицию нашей ассоциации. Нужно более радикально выходить и говорить, что эта история она дискриминационная. Футбол должен быть объединен. Они какую-то позицию скажут, но она будет так лайтова, потому что все эти футбольные чиновники не хотят вмешиваться в большие скандалы”, — говорит Бебех.

К слову, отстраненный от должности президента УАФ Андрей Павелко – действующий член исполкома УЕФА и эта его должность в международной организации позволяет уже на уровне европейской ассоциации футбола прекратить подобные проявления шовинизма страны-соседки. Но говорят эксперты, ссориться с УЕФА подозреваемый в коррупции Павелко не хочет, он все еще надеется на помощь европейских футбольных функционеров от санкций украинского правосудия.

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