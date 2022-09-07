Венгрия требует снять санкции с путинских олигархов: подробности скандала и что говорят в правительстве Орбана

Обычно ограничения пересматривают каждые полгода, и сейчас ЕС приблизился к сроку, когда их следует формально продлить, но может помешать Будапешт.

Об этом в эфире ТСН рассказала корреспондент "Радио свобода" Зоряна Степаненко.

"Предложение Венгрии в этот момент обсуждают послы ЕС, в чьем графике сначала не было вопроса санкций. Но приоритеты изменились, учитывая, какой резонанс вызвала возможная блокада ограничений со стороны Будапешта. Собеседники "Радио свобода" в дипломатических кругах ЕС на условиях анонимности рассказали, что требует Венгрия – изъять из черных списков трех российских олигархов, все они обжаловали санкции в европейских судах", – пояснила корреспондент.

Друг Путина угрожает заблокировать антироссийские санкции

Они заручились и поддержкой Будапешта. Алишер Усманов – миллиардер и металлургический магнат, которому приписывают тесные связи с Путиным и которые он сам отрицает.

"Из-за европейских санкций олигарх уже потерял контроль над некоторыми своими активами в ЕС. Арестованная яхта, крупнейшая в мире по тоннажу, два вертолета, вилла за 17 миллионов и бронированный лимузин", — пояснила Зоряна Степаненко.

Также речь идет о Петре Авене, ранее возглавлявшем крупнейший российский коммерческий банк "Альфа".

"Венгрия тоже пытается спасти от европейских санкций. Удостоился их, как указано в документах ЕС, потому что входит в топ-50 самых богатых россиян и регулярно встречается с Путиным в Кремле. И Виктора Рашникова требует Будапешт вычеркнуть из списков – это российский магнат железа и стали", – объяснила журналистка.

В венгерском правительстве уже отреагировали на эту информацию и подтвердили, что хотят снять санкции с "определенных лиц".

"Списки санкций ЕС постоянно пересматриваются, и постоянно возникают беспокойства относительно того, что включение определенных лиц или организаций в санкционный список является недостаточно обоснованным", — сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Дипломаты, с которыми общалось "Радио свобода", предполагают, что таким образом Будапешт давит на Брюссель, чтобы разблокировали ковидные деньги ЕС для Венгрии. Выделение ей финансирования задерживается из-за претензий Брюсселя к верховенству права за рубежом. Санкции должны быть продлены до 15 сентября, иначе они утратят силу. Для этого снова нужен консенсус всех европейских столиц. И Будапешт, кроме редактирования списков персон нон грата, также хочет, чтобы гуманитарным организациям разрешили соглашения с подсанкционными российскими банками. Пойдут ли навстречу этим требованиям – пока остается интригой.

Напомним, дружественная России Венгрия требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов.

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