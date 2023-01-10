Венгрия выделила более $3 миллионов на вывоз из Украины зерна, но Россия блокирует соглашение: сотня судов простаивает

Венгрия выделяет 3 с половиной миллиона долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки, сообщил венгерский министр иностранных дел Сиярто. Призвал к прекращению огня и скорейшему установлению мира, говорится в ТСН.

В то же время россияне продолжают тормозить "зерновую инициативу" Украины. Сейчас в Босфоре из-за их инспекции стоят 98 судов — одни с продовольствием на борту, другие — идут на загрузку.

Все зерно они должны доставить из Черноморских портов Украины в страны Африки, Азии и Европы.

Соглашение действует еще с июля прошлого года, Украина договорилась с Турцией и ООН, которые в свою очередь устроили с Россией возможность доставлять украинское зерно в страны, где есть опасность продовольственного кризиса. В Министерстве инфраструктуры сообщают, что с августа и по сей день Украине удалось экспортировать 17 миллионов тонн аграрной продукции. Однако отмечают: если бы россияне не тормозили процесс, то вывезти удалось бы гораздо больше.

Напомним, что Болгария будет проверять на конституционность первую военную помощь Украине. Примечательно, что дело было открыто по инициативе полусотни депутатов от пророссийских партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии. Они требуют признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении Киеву вооружения, оборудования и боеприпасов. Что именно в списке – засекречено, ведь в этом документе содержится информация обо всем оружии в стране.

Впрочем, болгарский президент Румен Радев уже отказался ветировать закон, аргументировав тем, что нельзя изменять текст уже заключенного договора. Добавил, что обращение в Конституционный суд после ратификации договора с Украиной невозможно.

Это должна быть первая военная помощь для Киева от Болгарии с начала полномасштабного вторжения, ранее София уже посылала гуманитарную помощь на сумму 243 миллиона долларов. В нее входили каски, бронежилеты, аптечки и зимняя одежда.

Читайте также:

Закладывали взрывчатку и терпели пытки: приближавшие освобождение города херсонцы предсказывают более тяжелые времена после мира

Жизнь под непрерывным огнем: больница Волчанская заполнена ранеными, врачам приходится бегать между операционными

Штурм правительственных построек Бразилии: повторение сценария проигранных выборов в США, но уже "тропическим Трампом"