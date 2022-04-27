Венгрия заявила, что помощь ЕС ей блокируют из-за позиции по Украине: в МИДе прокомментировали это заявление

Венгрия связывает начало процедуры блокирования помощи из бюджета Евросоюза с ее позицией по поводу войны в Украине. В то же время в МИД Украины назвали эти заявления попытками Будапешта впутать Киев в свой конфликт с ЕС, что неуместно и недопустимо.
Отметим, 27 апреля Еврокомиссия объявила о процедуре блокировки финансов, поступающих Венгрии из общего бюджета. Такое решение Еврокомиссии связано с подрывом Будапештом стандартов верховенства права в ЕС.
"Ответ министра Гуйяша на письмо Еврокомиссии по поводу механизма обусловленности в контексте верховенства права: избиратели Венгрии четко высказались 3 апреля. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", – ответил на решение Еврокомиссии спикер венгерского премьера Золтан Ковач в Сети.
Это заявление официального Будапешта прокомментировал в комментарии ТСН спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы", — подчеркнул он.
"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", — добавил спикер украинского МИД.
К слову, Венгрия согласилась на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ рублями.
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