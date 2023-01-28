Венгры жертвуют миллионы для украинцев, чтобы отмыться от стыда за свое правительство – волонтеры

Несмотря на заявления премьера Венгрии, простые венгры собирают генераторы для украинской передовой. Надеются, что по их премьеру не будут судить о всей стране, говорится в ТСН.

Помогать вооруженным силам Украины Орбан не собирается и осуждает других за помощь. “Война затянула другие европейские страны. Они там заявления делают, что не воюют с Россией, но это бессмыслица, потому что воюешь ты с Россией или нет, это не дело заявлений. Если ты присылаешь оружие, тратишь годовой военный бюджет на одну из сторон войны, обещаешь новые поставки – говори, что хочешь, но ты уже воюешь”, — заявляет премьер Венгрии.

Переизбранный весной Виктор Орбан не просто так отстаивает откровенную пророссийскую позицию. Путину он обязан политическим успехом – это даже нашло отражение в плакатах политических оппонентов Орбана, но не помогло. Низкие цены на энергоносители для населения обеспечивают Орбану именно российскую нефть и газ.

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“Поведение венгерской власти в отношении Украины и украинцев так отвратительно, что людям очень стыдно. Они жертвуют сотни тысяч, миллионы, чтобы по крайней мере как-нибудь отмыться от этого”, — говорит венгерский писатель-волонтер Иван Боджар.

Венец по отцу, профессор ужгородского университета, читающий лекции в окопах, Шандор фотографируется на передовой с венгерским флагом демонстрируя и венграм и украинцам: венгры тоже воюют за нас.

По ту сторону границы волонтеры открыли счет, чтобы собрать им деньги на генераторы, чтобы не мерзли в окопах. Один генератор тогда стоил 330 тысяч форинтов, это большие деньги. Я подумал, пусть собрали хотя бы половину или две трети и тогда я все остальное покрою из собственных средств…. Но через 28 часов на счету был уже миллион. То есть на три генератора, мы немедленно их купили и это было только начало”, — говорит венгерский журналист Балаш Трайтман.

“Тогда все ждали, что сбор закончится на миллионе – двух – трех. Но на третий день мы пересекли отметку в десять миллионов. И с этого времени сумма продолжает расти”, — добавляет главный редактор издания “Голос Венгрии” Ишик Шандор.

За три месяца из-за подписчиков в соцсетях венгерские волонтеры смогли собрать более 60 тысяч евро.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии. Новые заявления венгерского премьера Виктора Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном и назвал ничьей землей, наше дипломатическое ведомство назвало неприемлемыми. Снабжение Киеву танков премьер Орбан прямо называет втягиванием Евросоюза в войну.

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