Вера и ожидание: как мать пропавшего морпеха Эрнеста борется за сына уже 4 года и что советует другим

Эльмира Баранова / © ТСН

Реклама

Уже в это воскресенье мы будем отмечать День матери. Впервые официально его установили в США еще в 1914-м, а Украина присоединилась к празднованию в 1999-м. Но содержание этого праздника постоянно меняется. Теперь, когда идет война, мамы стали олицетворением защиты, безопасности и несокрушимости.

О чем они мечтают и как переживают эти нелегкие времена - рассказала корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Охотницы за "Шахедами": мамы на страже неба

В Буче Киевской области Людмила Лысенко (позывной "Люкс") и Виктория Бойко ("Хортица") каждую ночь выходят на охоту. Они - часть добровольческой мобильной огневой группы, так называемые "Бучанские ведьмы". Их задача - сбивать вражеские дроны из 40-килограммового пулемета "Браунинг".

Реклама

Виктория раньше руководила магазином, но когда сын пошел учиться на офицера, решила тоже стать в ряды защитников. Людмила же после бессонных ночей на позициях успевает отвезти дочь на занятия по скрипке, где иногда засыпает прямо под звуки гам. Для них быть мамой - это и есть мотивация защищать небо.

Вера, которая сильнее времени: история Эльмиры Барановой

Уже 3 года и 11 месяцев Эльмира Баранова ждет заветное слово "мама" от своего сына Эрнеста. Морпех с позывным "Эрни" пропал без вести на Донбассе в июне 2022-го. Его комната остается такой же, как и в день его отъезда.

Эльмира не просто ждет - она действует. Женщина постоянно ездит на обмены пленными, показывая освобожденным ребятам фото Эрнеста.

Эльмира Баранова, мать Эрнеста: "Я думаю, что это единственная возможность - узнать хоть какую-то информацию. И несколько раз мы ее уже получали. Я советую другим мамам жить не болью, а верой. Ведь если с вами что-то случится, кто же будет бороться, возвращать, напоминать?"

Реклама

Киевская Мадонна: символ, облетевший мир

Образ Татьяны Близняк знает весь мир. На второй день полномасштабного вторжения она, прячась от обстрелов в метро, кормила свою трехмесячную дочь Машеньку. Фотография журналистов вдохновила художников на создание образа "Киевской Мадонны", который теперь украшает храм в пригороде Неаполя.

Татьяна Близняк, мать: "Это собирательный образ всех мам, которые вынуждены защищать своих детей. Приятно, что мой образ стал частью для вдохновения".

Сегодня Татьяна - мама уже двух дочерей. Ее старшая Маша мечтает стать принцессой Эльзой, чтобы "заморозить ракеты, чтобы они людей не убивали". А маленькая София уже знает: когда тревога - надо идти в укрытие. Татьяна, как и миллионы других мам, мечтает только об одном - чтобы дети узнали, что такое мир.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Огонь славы в Киеве! Послание Путину от Зеленского! Парад "победобесия" в РФ! ТСН 20:00 8 мая

Реклама

Новости партнеров