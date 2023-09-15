Веревки на каруселях и пролежни у детей: на Буковине разгорелся скандал вокруг Магальского интерната

Представители Секретариата уполномоченного по правам человека сообщили о нарушении в Магальском интернате на Буковине.

Мальчик ростом метр пятьдесят в постели для младенцев с проваленным дном. Фотографию сделал советник омбудсмена во время внеплановой проверки Магальского интерната. Здесь живут полсотни детей с инвалидностью. В полиции после обнародованных фактов приступили к расследованию.

Корреспондентка ТСН Виктория Танасийчук посетила заведение, чтобы увидеть все своими глазами.

"Нет врачей, нет неврологов, хотя эти дети должны быть под присмотром невролога, там персонал не умеет кормить зондом. Там не хватает персонала, поэтому бегать всем менять у сотрудников нет времени. Они специально одевают два пампераса, чтобы пока первый прокиснет, чтобы дальше не текло", — рассказывает Антон Гулидин, советник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека.

Антон Гулидин, советник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека / Фото: ТСН

Представитель омбудсмена снимает загроможденную территорию, едва работающие стиральные машины и ободранную мебель.

"Куча грязи, куча хлама. Детская площадка, куда страшно выгуливать собак. Все двери внутри – с разбитым стеклом, поэтому дети там порезаны", — говорит Антон Гулидин.

Детские карусели с веревками для привязывания / Фото: ТСН

Больше советника уполномоченного по правам человека поразили веревки на детской площадке.

"Были признаки того, что детей привязывают веревками к сиденьям, к скамейкам, к качелям. Потому что повсюду были веревки", — предполагает Антон Гулидин.

Чтобы услышать объяснения работников интерната, ТСН ездила туда дважды. Впервые дальше забора нас не уронили. Через него видно, что площадка и территория у заведения убрана. Чтобы увидеть интернат внутри мы получили второй раз. Директор есть, но садится в авто и уезжает. И снова в интернат нас не пускают.

Директор Магальского интерната сбежала от ТСН / Фото: ТСН

Персонал общается неохотно. Не на камеру уверяют, что за детьми ухаживают как следует, жалуются на низкую зарплату и нехватку работников. Местный терапевт убеждает – персонал делает все, что может.

Впрочем, после проверки омбудсменов трех подопечных таки забрали в больницу "Охматдит". Двум из них столичные медики проведут хирургическое вмешательство. У одного ребенка пролежни старые и серьезные.

"Это пролежни, учитывая то, что мы увидели – они не являются свежими. Их продолжительность от месяца и дольше. Они уже достаточно глубокие и нуждающиеся в хирургической помощи в условиях стационара", — информирует Сергей Чернышук, медицинский директор НДСЛ "Охматдит".

Сергей Чернышук, медицинский директор НДСЛ "Охматдит" / Фото: ТСН

Тем временем у буковинских чиновников по уходу и лечению детей в интернате претензий нет.

"За детьми ухаживают, дети получают весь спектр необходимого обследования и лечения", – заявила Татьяна Козар, руководитель отдела департамента здравоохранения Черновицкой ОВА.

Там утверждают, что после проверки представителя омбудсмена создана рабочая группа, которая значительных нарушений не выявила. Привязывание детей и плохой уход чиновники отрицают. Только после огласки – пообещали увеличить количество работников заведения и их зарплату.

"В тех условиях, которых находятся работники, зарплата в 5500 обычно не дает в полной мере стимула осуществлять свои полномочия так, как должно быть", – объясняет Виталий Савков, советник председателя Черновицкого облсовета.

Виталий Савков, советник председателя Черновицкого облсовета / Фото: ТСН

Параллельно условия содержания детей в интернате изучают правоохранители.

"По данному факту начато уголовное производство: ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей. Сейчас устанавливают обстоятельства уголовного правонарушения", — говорит Каролина Марышева, спикер нацполиции Черновицкой области.

Если вина работников интерната будет доказана, им грозит три года лишения свободы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Дети с пролежнями и веревки на детской площадке! Ужасы в Магальском интернате на Буковине"

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