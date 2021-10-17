Верховный суд поставил под сомнение все дипломы о высшем образовании за последние два года: в чем причина

Верховный суд поставил под сомнение все дипломы о высшем образовании за последние два года: в чем причина

Верховный суд отменил весь нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Пластиковые дипломы о высшем образовании образца 20-го и 21-го годов фактически могут стать недействительными. А все из-за решения Верховного суда, который на этой неделе отменил весь нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Об этом 17 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Таким образом, суд не просто остановил аккредитацию университетов, поставил под сомнение дипломы десятков тысяч людей, но и грозит выпускникам 2022 года.

Нацагентство по сути — главный орган высшего образования в Украине, и давно признан мировыми институциями. Поэтому решение суда является настолько абсурдным, заявил руководитель Нацагентства Сергей Квит, что не стоит и беспокоиться. Поскольку суд атаковал фактически государственную систему образования. Причем, не понятно почему — окончательного вердикта еще никто не видел. Но ощущение, что украинцев пытаются вернуть в 90-е годы с невыездными университетскими дипломами, уже есть.

Календарь недели: план обороны Украины, смерть народного депутата и канадский метеорит

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку