Верификация через "Дію", жесткие суды и опыт Парижа: Украина планирует обуздать хаос с электросамокатами

В Украине пытаются урегулировать пользование электротранспортом

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Электросамокаты должны были разгрузить городские дороги от пробок, сэкономить топливо и сделать украинские мегаполисы значительно мобильнее. Вместо этого легкий персональный электротранспорт все чаще превращает городские улицы в зону повышенной опасности.

Почти тысяча кровавых аварий за год, десятки погибших, разбитые черепа и травмпункты, переполненные искалеченными детьми — такие ужасные последствия полного отсутствия четких правил игры для электросамокатов и моноколес в Украине.

Почему профильный законопроект уже шестой год пылится в Верховной Раде, как операторы проката планируют отсекать детей с помощью «Дії» и почему суды начали выносить жесткие приговоры родителям малолетних водителей — в расследовании корреспондента ТСН Елены Гущик.

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В чем опасность самокатов: истории пострадавших

Только за последний месяц ленты новостей содрогались от ужасных трагедий. В начале мая на Киевщине двое несовершеннолетних ребят вдвоем пересекали перекресток на одном электрическом самокате. После мощного столкновения с легковушкой Peugeot 10-летний ребенок погиб на месте, а его 8-летнего друга госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами. Через неделю в Ирпене под колесами грузовика погибла 8-летняя девочка, которая также двигалась на электросамокате. В поселке Гатное водитель внедорожника протаранил 10-летнего мальчика.

Во Львове несовершеннолетний самокатчик на бешеной скорости сбил на тротуаре двухлетнюю девочку — у несчастного ребенка медики диагностировали трещину черепа и многочисленные повреждения внутренних органов.

Типичной является и история киевлянки Юлии, которая пострадала во время обычной прогулки по городу.

Юлия, пострадавшая от наезда электросамоката: «Я просто шла по тротуару, по пешеходной зоне, по которой вообще не должны двигаться электросамокаты, почувствовала очень сильный толчок и упала на землю. У меня была трещина ребра, под вопросом сотрясение головного мозга, разодрана вся рука, вся нога. Я ковыляла долгое время, у меня была гематома 20 на 20 сантиметров, которая сходила два месяца».

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Такие травмы для украинских больниц, к сожалению, уже стали ежедневной конвейерной нормой. В крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» констатируют: если раньше это были единичные случаи, то сейчас ситуация напоминает настоящую необъявленную эпидемию. С наступлением тепла в травмпункт ежесуточно стабильно попадают по 2-3 ребенка с тяжелыми повреждениями именно после катания на электросамокатах.

Александр Мухопад, заведующий травмпунктом больницы «Охматдет»: «Это высокоэнергетическая травма. Это означает, что ребенок получает черепно-мозговую травму, это травма грудной клетки, брюшной полости, травма костей и скелета. И это стало большой проблемой, потому что именно оказание этой помощи требует мультидисциплинарной команды. Сюда входит и нейрохирург, и травматологи. К сожалению, летальный случай у нас также уже был».

Шокирующая статистика полиции и три главные причины хаоса

В Национальной полиции ежемесячно фиксируют стремительный и неконтролируемый рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием легкого электротранспорта.

Официальная статистика аварийности (данные Нацполиции):

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За прошлый год в Украине с участием электротранспорта произошло 845 ДТП . В них 19 человек погибли , а 912 — получили травмы (из которых 307 — дети ).

Только за первые пять месяцев текущего года (с января по май) уже зафиксировано 190 ДТП с пострадавшими и погибшими. За аналогичный период прошлого года было 142 аварии — то есть рост очевиден. В этом году уже 2 человека погибли и 209 получили травмы.

Транспортные аналитики и правоохранители выделяют три фундаментальные причины, почему самокаты стали угрозой на улицах.

Причина первая: абсолютная доступность и отсутствие контроля возраста. Чтобы взять самокат в шеринг, достаточно загрузить приложение, отсканировать QR-код и привязать банковскую карточку. Паспортных данных или возраста программа не спрашивает. Даже если карточка принадлежит взрослому, родители часто сами безответственно разблокируют транспорт и отдают его детям. Хотя крупные прокатные компании уверяют, что из миллионов поездок реальные страховые случаи составляют мизер, частный сектор не контролирует никто.

Причина вторая: скорость. Если на большинстве арендованных самокатов установлено программное ограничение до 25 км/ч (что при внезапном появлении пешехода все равно оставляет мало времени на реакцию), то частные самокаты никаких лимитов не имеют. Они способны разгоняться до безумных 60 км/ч, двигаясь при этом по обычным тротуарам.

Причина третья: тотальное отсутствие инфраструктуры. Сейчас на тротуаре самокат критически мешает пешеходам, а на проезжей части автомобилисты мгновенно сбивают самого самокатчика. Обособленных велосипедных дорожек в большинстве городов катастрофически не хватает. Пока пользователи не будут иметь своей законной выделенной части улицы — никакие запреты работать не будут, убежден эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Почему закон об урегулировании электротранспорта блокируют в Верховной Раде

Законодательно легкий электротранспорт в Украине официально признали транспортом, а их водителей — полноценными водителями еще три года назад. Согласно закону, в приоритете должна быть езда по велодорожкам, а при их отсутствии — по крайней правой полосе дороги. Однако на практике этот механизм мертв, ведь водителей электросамокатов забыли внести в Правила дорожного движения (ПДД). Патрульные констатируют: четкой ответственности за нарушение правил для них нет, поэтому полиция вынуждена реагировать уже непосредственно по факту совершения ДТП.

Исправить эту дилемму должен профильный законопроект №3023. Он должен четко прописать изменения в ПДД, установить возрастные ограничения (с 14 или 16 лет), запретить поездки вдвоем и дать полиции юридическую карту — кого, как и за какие нарушения штрафовать. Однако документ лежит в стенах парламента уже шестой год подряд. Сначала мешал ковид, потом началось полномасштабное вторжение, а на днях заседание профильного комитета вообще было сорвано.

Юлия Сирко, народный депутат, автор законопроекта: «Ситуация с легким электротранспортом уже явно требовала урегулирования, чтобы люди не выясняли друг с другом, кто прав, а кто виноват. В 2020 году я зарегистрировала этот законопроект, он прошел первое чтение, к нему было подано около 100 поправок. Профильный подкомитет его рассмотрел, и должен был быть комитет, который должен был утвердить окончательную редакцию и передать в зал для голосования. Но комитет был фактически сорван одним из народных депутатов, известным своим поведением — Тищенко, и мы перенесли это рассмотрение на следующую неделю».

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Депутаты откровенно признают: из-за мобилизации водителей автобусов и нехватки транспорта в громадах, люди и дети вынуждены массово садиться на самокаты, а денег на построение европейской велоинфраструктуры во время войны у государства нет.

Опыт Европы и интеграция с «Дією» в Киеве

Некоторые украинские чиновники в призывах к радикальным шагам предлагают полностью запретить самокаты, ставя в пример Париж. Французская столица действительно полностью ликвидировала прокатный электротранспорт из-за хаоса на дорогах и сброса аппаратов в Сену. Однако там остались частные самокаты, для которых действуют жесткие правила: штраф за выезд на тротуар составляет 135 евро, скорость в пешеходной зоне ограничена до 6 км/ч, а возрастной ценз составляет строго от 14 лет.

Большинство экспертов считают запрет легкого транспорта бессмысленным — это все равно, что запретить огонь из-за риска обжечься. Зато в Амстердаме, Копенгагене или Берлине конфликтов нет благодаря развитой и обособленной велосети.

В Украине сейчас пытаются реализовать немецкий сценарий, приравняв самокаты к велосипедам. В КГГА уже официально создали рабочую группу, которая разрабатывает жесткие правила использования и парковки транспорта на территории Киева. Главное технологическое решение — полное исключение доступа детей к прокату.

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Представитель компании-оператора самокатов: «Мы все операторы получили задание внедрить технические цифровые решения, которые позволят полностью избежать пользования детей электросамокатами. Это такие решения, например, как интеграция или с банком Дія, или с порталом Дія. Эти решения требуют времени, но с КГГА мы однозначно их прорабатываем. В будущем мы только так будем верифицировать наших пользователей, по-другому никак».

Суды выносят приговоры родителям

Пока законы пишутся, украинские суды уже начали официально признавать легкий электротранспорт источником повышенной опасности. Это автоматически приравнивает их водителей к полноценным участникам дорожного движения. В случае сбитой киевлянки Юлии за рулем самоката был ребенок, поэтому ответственность перед законом понесли родители.

Юлия, потерпевшая о судебном процессе: «Мама начала пытаться при мне договариваться с полицейскими и спрашивать, как это можно „порешать“. Было в мою сторону больше обвинений, чем извинений. После фиксации ДТП дело передали в суд. Все, что моему адвокату удалось получить — то, что мама привлечена к ответственности. Как именно — не знаю, потому что мама военнослужащая, работает на режимном объекте и данные засекречены».

Правоохранители отмечают: цель любой ответственности — это не тупое наказание, а воспитание водителя, чтобы он больше никогда не подвергал опасности окружающих. Пока же, пока законы проходят политические заседания Рады, единственным действенным методом защиты остается самоконтроль.

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Родителям настоятельно советуют не покупать детям опасные игрушки без тщательного экзамена на знание ПДД, ни в коем случае не ездить на самокате вдвоем, обязательно использовать защитные шлемы, светоотражающие элементы на одежде и уважать пространство обычных пешеходов на тротуарах. Ведь за отсутствие культуры и законов украинцы уже сегодня платят самую высокую цену — жизнью собственных детей.

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