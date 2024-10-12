Вернет ли Украина некоторые области после окончания войны: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Что предвещают Украине и России звезды и карты, что чувствуют мольфары и провидцы – в эксклюзиве TSN.UA.

Конец войны, возвращение временно оккупированных территорий и новые угрозы Украине. Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова удивила своим новым предсказанием. По ее словам, наша страна может так и не вернуть некоторые области.

Что еще предсказывают Украине и России звезды и карты, что чувствуют мольфары и провидцы – в эксклюзиве TSN.UA.

Границы 1991 года невозможны?

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что Украина не выйдет на границы 1991 года. Она отметила, что два региона не вернутся в состав нашего государства. Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Две территории, две земли, два чего-то, они уже "проданы" и туда уже вливаются средства и не российские, и не украинские, а третьей стороны. Поэтому нельзя говорить, что мы выйдем на границы 1991 года", – говорит Пасынкова.

Однако таролог отметила, что это "только ситуация по состоянию на сегодняшний день и это не означает, что Украина их себе не вернет в будущем".

Новые угрозы для Украины

В то же время Яна Пасынкова шокировала еще одним предсказанием. Она считает, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается. Однако там "может измениться важный человек". Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Мы ждем не только обстрелы, но и еще какие-то ДРГ. Будет замена важного человека в Беларуси. Здесь просто сидим и ждем хороших новостей", – говорит таролог.

Окончание войны

А тем временем астролог и таролог, ведающая Ма Ирина, назвала событие, после которого может закончиться война в Украине. Об этом она сказала на ютуб-канале "Мій світ". Она отметила, что война в Украине может закончиться договоренностями.

Более того, таролог считает, что Путин готов договариваться, но в то же время он ищет выгоду для себя.

Ирина отметила, что стимулировать Путина к переговорам смогут победы ВСУ на фронте.

Тарологиня подчеркнула, что "пройдет какой-то процесс, кто-то соберется и они найдут очень интересный выход". Однако этот выход будет не комфортен ни для Украины, ни для России.

Ведающая Ма также предсказала перемены на фронте. Ирина прогнозирует, что наступление Украины на оккупационную армию России может произойти в конце осени. Она отметила, что оккупанты будут убегать с поля боя.

Ирина добавила, что в 2025 году ситуация изменится, и могут быть реальные результаты переговоров.

Интересное предсказание таролог сделала и в отношении Камалы Харрис. В частности, именно ей часто прочат то, что она остановит войну в Украине. Ведающая Ма говорит, что она не видит по картам, что именно Харрис остановит войну в Украине. Однако она отметила, что есть такая вероятность, что это будет делаться тайно, поэтому карты этого не увидели. В то же время, таролог предусказала, что если Гаррис станет президентом, то она будет поддерживать Украину.

Прогноз Алакха Ниранжана

В свою очередь, Астролог Алакх Ниранжан считает, что если Украина воспользуется возможностью в октябре 2024 года, то война может быстро закончиться. Об этом он сказал на ютуб-канале "Мій світ".

Однако Алакх Ниранжан считает, что осенние месяцы будут тяжелыми для Украины, но они могут стать и решающими в войне.

Также астролог сделал предсказание ситуации на фронте и ответил, будет ли наступление России на Днепропетровскую область.

Однако Ниранжан считает, что даже после окончания войны две области определенное время будут в составе России.

Предсказание Яны Пасынковой

Примечательно, что победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что до мая 2025 года война все еще будет продолжаться. Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала любопытное предсказание и о ядерном оружии в России.

Мольфары о конце войны

Большинство мольфаров также предсказывают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилынив, мольфарка, проживающаяв Карпатах. Более того, она утвердительно говорит – победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом. О победе Украины говорит и мольфар Василий.

Напомним, астролог Владимир Бадиян ошарашил прогнозом относительно окончания войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАКИЕ ОБЛАСТИ УКРАИНЕ НЕ ВЕРНЕТ ПОСЛЕОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ? Предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

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