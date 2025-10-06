ТСН в социальных сетях

Вернется ли в Украину тепло: синоптик шокировала прогнозом погоды

В Украине пока не стоит ожидать возвращения тепла.

Синоптик рассказала, какой будет погода в октябре

В Украине начинается неделя атмосферных контрастов. Погодные условия на территории нашей страны в ближайшее время будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В большинстве областей пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. Однако температурный фон распределится по Украине неравномерно: теплее всего будет на юго-востоке, а прохладнее — в западных регионах. Кроме того, возрастет количество дней с туманами и сплошной облачностью. В Киеве также предполагаются дожди со средней температурой около +11°.+13°.

Что касается возвращения теплых дней, то их ожидать не стоит. Синоптик украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что классического осеннего тепла не стоит ждать.

«Большинство времени на этой неделе будет такая сырая, влажная воздушная масса», — сказала она.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 6 октября. Ад в Покровске! Блэкаут в Белгороде!

