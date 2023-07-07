Вернула любимицу сына: маме пленного морпеха удалось разыскать и вывезти собаку из оккупированного Мариуполя

У этой истории когда-то обязательно должна быть следующая "серия", когда Дмитрий вернется из плена и сможет обнять свою собаку вместе с мамой.

Поиск длиной больше года — мама морского пехотинца, который уже больше года в плену после боев за Мариуполь, смогла найти в оккупированном городе его собаку. Это история Натальи Николаевой, многодетной мамы, которой приходится бороться еще и за свою жизнь, ее сына — боевого медика Дмитрия Селютина и его любимицы Афины, говорится в ТСН.

Афина по паспорту – американская питбультерерша. Переселенка из Мариуполя и теперь жительница Луцка. Наталья Николаева никак не насладится, ведь это собака ее сына Дмитрия Селютина.

Дмитрий – боевой медик 36 бригады морской пехоты. Медик по образованию, но до войны пробовал себя в качестве диджея. И на передовой тоже включал музыку для врагов, преимущественно гимн Украины.

Дмитрий Селютин – боевой медик 36 бригады морской пехоты

В октябре 2021 года Дмитрий осуществил свою мечту — у него появился щенок. Он хвастался своей Афиной, они были вместе повсюду и планировали жить вместе в Николаеве. Но в апреле 2022 года в Мариуполе Дмитрий попал в плен, а Афина – исчезла. Мама Дмитрия Наталья сразу начала борьбу за сына, вместе с родственниками военных медиков уже больше года проводят митинги в поддержку своих. За все это время Дмитрий ни разу не смог позвонить, отправить только одно письмо. Наталья до сих пор не знает, где держат в неволе ее сына.

Морпих Дмитрий Селютин с Афиной

От вернувшихся из плена узнала, как группа сына прорывалась к своим. Ночью начали грузить раненых в "Уралы", среди них была Афана. Но колонну разбили. Сын и собака выжили, но оккупанты не позволили Дмитрию взять собаку с собой. "Когда уже начали грузить в автобусы, то солдат русский сказал — отпускай или пристрелю просто тут", — пересказывает историю мама бойца.

Как только Наталья узнала, что собака осталась в Мариуполе, начала поиски. "Я сразу начала выставлять посты в разные сообщества, в телеграмм-каналах, у меня было фотографий, видео Афинки и каждые две недели я выставляла пост, мне прислали фото собачек разных", — говорит женщина.

Собаку нашли на свалке на левом берегу Мариуполя, недалеко от места, где разлучили Дмитрия и Афину. Нашлись волонтеры, которые согласились оформить документы и вывезли Афину из Мариуполя.

Путь из Мариуполя мог быть только через Россию. Собака ехала 5 дней, а затем через Латвию, Литву и Польша. Все время Наталья была на связи с волонтерами. Они встретились в Польше. "Дрожало все внутри, я поняла, что буду обнимать частицу своего сына", — говорит Наталья.

Афина по паспорту — американская питбультерерша

За время пока мама Дмитрия искала сына и собаку, в ее жизни произошли перемены. В июле прошлого года она узнала, что у нее онкология, лечение нужно начинать срочно. "Я прошла 6 химиотерапии, после 4 хотела остановиться так мне было плохо, но я решила, что должна это выдержать ради сына, я всегда говорила, мне здесь легко, а ему там тяжело", — уверена мама бойца.

Сейчас она ищет в себе дополнительные силы и находит утешение в Афине, которое скоро должно родить еще и щенков. В семье, которая уже 15 месяцев ожидает возвращения Дмитрия, это восприняли как еще одно чудо.

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