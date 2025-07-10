Вернулась за паспортом и погибла: очевидцы рассказали трагические подробности обстрела Киева

Россияне дронами и баллистикой обстреляли Киев / © ТСН.ua

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В Подольском районе Киева погибли две женщины — 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Почти полностью уничтожено здание амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Гущик.

Девушка вернулась, чтобы забрать паспорт и погибла

Россияне массированно атаковали Подольский район Киева дронами и баллистическим ракетами. Известно, что ночью погибли два человека.

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«Она была после операции на позвоночнике. Видно не могла спуститься. Молодая девушка там тоже погибла, 22 года. Она спустилась на третий этаж, но вернулась на пятый за паспортом и все», — говорит местная жительница и соседка погибших.

В Киеве во время вражеского обстрела погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага / © МВС

Также есть восемь пострадавших. Известно, что их жизни ничего не угрожает.

На месте российских обстрелов работает оперативный штаб и волонтеры.

Обстрел Шевченковского района Киева

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко побывала также в Шевченковском районе Киева.

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«Основной удар пришелся по Шевченковскому району Киева. Здесь под ударом были жилые дома», — говорит Юлия Кириенко.

Среди пострадавших домов — это 5-этажка. Квартира на последнем этаже выгорела. В этом районе Киева есть двое пострадавших: мужчина, который в тяжелом состоянии, и женщина.

Пострадал также ТЦ возле станции метро Лукьяновка.

© ТСН

После атаки небо в Киеве затянулось едким дымом. Медики советуют людям находиться дома и пить больше воды.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «ВЕРНУЛАСЬ ЗА ПАСПОРТОМ»! Соседи погибших женщин в Киеве рассказали об их последних минутах!

Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли два человека. В частности, погибла 22-летняя столичная полицейская Мария Дзюмага.