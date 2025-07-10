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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Вернулась за паспортом и погибла: очевидцы рассказали трагические подробности обстрела Киева

Соседка погибших женщин рассказала жуткие подробности обстрела Киева.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Россияне дронами и баллистикой обстреляли Киев

Россияне дронами и баллистикой обстреляли Киев / © ТСН.ua

В Подольском районе Киева погибли две женщины — 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Почти полностью уничтожено здание амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Гущик.

Девушка вернулась, чтобы забрать паспорт и погибла

Россияне массированно атаковали Подольский район Киева дронами и баллистическим ракетами. Известно, что ночью погибли два человека.

«Она была после операции на позвоночнике. Видно не могла спуститься. Молодая девушка там тоже погибла, 22 года. Она спустилась на третий этаж, но вернулась на пятый за паспортом и все», — говорит местная жительница и соседка погибших.

В Киеве во время вражеского обстрела погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага / © МВС

В Киеве во время вражеского обстрела погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага / © МВС

Также есть восемь пострадавших. Известно, что их жизни ничего не угрожает.

На месте российских обстрелов работает оперативный штаб и волонтеры.

Обстрел Шевченковского района Киева

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко побывала также в Шевченковском районе Киева.

«Основной удар пришелся по Шевченковскому району Киева. Здесь под ударом были жилые дома», — говорит Юлия Кириенко.

Среди пострадавших домов — это 5-этажка. Квартира на последнем этаже выгорела. В этом районе Киева есть двое пострадавших: мужчина, который в тяжелом состоянии, и женщина.

Пострадал также ТЦ возле станции метро Лукьяновка.

/ © ТСН

© ТСН

После атаки небо в Киеве затянулось едким дымом. Медики советуют людям находиться дома и пить больше воды.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «ВЕРНУЛАСЬ ЗА ПАСПОРТОМ»! Соседи погибших женщин в Киеве рассказали об их последних минутах!

Напомним, ночью 10 июля Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли два человека. В частности, погибла 22-летняя столичная полицейская Мария Дзюмага.

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