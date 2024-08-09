Вернули из плена мертвым: зачем России сотни гражданских заложников-украинцев

По оценкам экспертов именно гражданские являются самой сложной категорией для обмена.

Путинская армия, которая в 2022 году оккупировала часть Киевщины и похищала гражданских жителей, вернула мертвым жителя Дымерской общины Андрея Пащенко 1984 года рождения.

Как сообщило Дымерское общество на своей странице в Facebook, этот мужчина исчез из поселка Дымер 29 марта 2022 года.

"В последние два года все усилия вернуть Андрея на родную землю оказались тщетными. Он умер в плену. И только после смерти в результате обмена пленными удалось получить его тело с вражеской территории", — сообщила Дымерская община.

В сельском совете добавляют, что прощание состоится завтра в Дымере.

Какой может быть цель того, что оккупанты до сих пор удерживают в плену гражданских украинцев – на это в комментарии для ТСН.ua ответили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Гражданские не расцениваются как обменный фонд, потому что мы их не обмениваем на военнослужащих принципиально. Иначе это будет побуждать (оккупантов – Ред) брать новых заложников на временно оккупированных территориях", — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель Коордштаба Петр Яценко.

И добавил: "Мы предлагаем проект "Хочу к своим", чтобы менять на осужденных коллаборантов. Этот проект уже работает, есть уже более 230 предложений, есть согласия людей на то, что они будут переданы. Удерживать гражданских незаконно, но все прекрасно знают, что российская сторона проводит геноцидную войну. Гражданских они удерживают с целью давления на украинское общество, на родственников, чтобы предлагать последним нечто за определенные услуги.

Недавно об освобождении гражданских высказался омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Гражданские – самая сложная категория для возвращения. Во-первых, потому что к ним мы не можем применять процедуру обмена: ведь гражданские – это незаконно лишенные личной свободы, и если случилось так, что гражданское лицо задержали – оно должно быть немедленно освобождено. Во-вторых, россияне пытаются сделать из гражданских лиц преступников и выносят им судебные приговоры. Сейчас более 14 тысяч лиц считаются пропавшими безвести при особых обстоятельствах", - сообщал Дмитрий Лубинец.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось фото изуродованного тела украинского военнопленного.

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