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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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"Вернули меня к жизни": как сейчас живет дедушка Толя из Троещины, которому помогала вся Украина

Прошлой зимой украинцы объединились, чтобы спасти от мороза и долгов деда Толю из Троещины. Как живет одинокий пенсионер спустя 10 месяцев после помощи и как готовится к очередной зиме.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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дедушка Толя из Троещины

Как сейчас живет дедушка Толя из Троещины, которому помогала вся Украина

История дедушки Толи из Троещины зацепила за живое тысячи украинцев. Одинокий и больной 73-летний пенсионер минувшей зимой фактически замерзал в своей квартире в Киеве: за долги ему отрезали свет и воду, а из-за российских обстрелов в доме не было тепла. К тому же, окна квартиры на улице Данькевича пострадали от вражеских атак. От холода мужчина спасался под одеялами вместе с котом Тохой.

В январе 2026 ТСН.ua и наши читатели собрали необходимую сумму, чтобы погасить все коммунальные долги дедушки. Мужчине приобрели теплые вещи, бытовые товары, продукты питания и даже подарили современный инвертор на случай отсутствия электричества.

У Анатолия Васильевича проблемы с коленными чашечками, ему трудно самостоятельно передвигаться. По квартире он ходит с помощью ходунка, а на улицу выйти вообще не может. Лекарство и продукты мужчине раньше приносили соседи.

ТСН.ua узнавал, как сейчас живет одинокий киевлянин, что изменилось в его жизни за эти 10 месяцев и готовится ли он к новой тяжелой зиме.

«Маршрут неизменен — кухня и обратно в комнату»: как проходят будни пенсионера

Анатолий Семяновский в шутку рассказывает, что его жизнь в последние десять месяцев была «в пределах нормы», если учитывать постоянные российские обстрелы и то, что все время он находится дома, а на улицу выйти не может из-за больных ног.

«Живую потихоньку. Свет в квартире есть. Смотрю телевизор — слежу за новостями. А так жизнь моя, можно сказать, в пределах нормы. Здоровье не ухудшилось, и это хорошо ползаю по квартире потихоньку. Мой маршрут неизменен — кухня и обратно в комнату», — рассказывает ТСН.ua Анатолий Васильевич.

Мужчина уверяет, что в доме есть свет и вода. Пытается обходить себя сам. Кот Тоха, с которым дедушка вместе переживал холодную зиму, тоже рядом.

«Тоха сейчас сидит у окна, греется на солнышке, пока оно есть. И у нас с ним все нормально. Пенсию получаю и о плохом не думаю, чего всем людям желаю. Сделал небольшой запас из консервов и круп, так как-то перезимуем. Социальные работники ко мне приходят дважды в неделю — в понедельник и среду. Делаю заказ: хлебушка прошу купить, сметанки или молочка. Приносят. Когда прошу убрать немного, подметают. А так стараюсь сам держать порядок в комнате», — рассказывает о своей жизни мужчина.

Кот Тоха

Кот Тоха

И сразу вспоминает, что у кота Тохи заканчивается корм, так что в понедельник нужно заказать новый, когда придет социальная работница.

«Попрошу, чтобы купила Тохе еды, а мне уже ничего особенного не надо — все, что нужно, есть. Кстати, я очень благодарен вам за помощь и за все, что вы и неизвестные люди сделали для меня. Просто вернули меня к жизни. От этой помощи моя жизнь стала значительно лучше, словно подзарядили старую батарейку», — отмечает пенсионер.

Заметно, что деду Толи не хватает общения. Практически на все он дает краткий ответ: «нормально» — и об российских обстрелах, и об одинокой жизни в своей квартире. Такие уж люди старой закалки.

Обогреватель, одеяла и проверка платежек: как дедушка Толя ждет холода

«Слышал, что снова предлагают одиноким людям куда-нибудь переезжать, если ударят морозы. Но я не хочу и даже не планирую. Если снова будет холодно, буду укрываться одеялами. Или буду использовать подаренную коробку — устройство-аккумулятор (так он называет инвертор — ред.). Свет будет, а к нему буду подключать обогреватель. Так что не замерзну и все будет хорошо. Кстати, тепло у нас еще не включили. Греюсь под одеялом — там тепло», — рассказывает Анатолий Васильевич.

Единственное, о чем волнуется мужчина, — не собралось ли у него новых долгов, ведь спуститься в подъезд к почтовому ящику, чтобы забрать квитанции, он не может, а соседи давненько не заходили, потому что уехали в деревню.

Как изменилась жизнь Анатолия Васильевича

Как изменилась жизнь Анатолия Васильевича

«Спуститься на первый этаж сам я не могу. Надо будет попросить соседей принести платежки, проверить все, чтобы снова не было долгов. Это очень неприятно, когда отключают от электричества», — говорит пенсионер.

В Управлении социальной и ветеранской политики Деснянской РГА нас заверили, что волноваться Анатолию Васильевичу не стоит — задолженности нет.

«Социальный работник дважды в неделю посещает Анатолия Васильевича. Покупает лекарство, продукты питания, готовит, убирает. Долги за коммунальные услуги отсутствуют. Пенсионер всем доволен», — сообщили ТСН.ua в РГА.

Главная цель — дожить до дня рождения

При всех пережитых испытаниях мужчина верит в лучшее и говорит, что без этого в жизни никак.

«Есть у меня цель — дожить до своего дня рождения. 30 декабря мне исполнится 74 года. Праздновать именины не буду, но если кто-то обо мне вспомнит и зайдет в гости — это будет очень хорошо и мне приятно», — заключает Анатолий Васильевич.

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