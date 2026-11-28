В столице произошла серия взрывов в жилых домах из-за несоблюдения правил эксплуатации газовых баллонов

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В Киеве произошла серия взрывов в жилых домах из-за несоблюдения правил эксплуатации газовых баллонов. В Дарницком районе взрывной волной снесло часть наружной стены многоэтажки, а в Днепровском — разнесло кухню, где стоял газовый прибор.

Столичные спасатели констатируют: спрос на газовые баллоны резко растет, как только на улице холодает или увеличивается продолжительность отключений света. Люди сразу начинают использовать их для обогрева или приготовления пищи, однако пренебрежение базовыми требованиями безопасности приводит к взрывам.

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Взрыв на Драгоманова: обвал стены на техническом этаже

Самый масштабный инцидент произошел в четверг в Дарницком районе — взрыв прогремел на техническом этаже многоэтажки на улице Драгоманова.

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«Взорвался не туристический, а красный баллон емкостью 4–6 литров. В результате взрыва вывалило стену технического помещения и упал потолок», — рассказали ТСН.ua столичные спасатели.

Что делали люди с баллоном на техэтаже, пока неизвестно — вероятно, готовили еду, грелись или планировали начать какие-то работы. Сам баллон уцелел, у него только сорвало верхний клапан. Это может свидетельствовать о неисправности оборудования и утечке газа.

Последствия взрыва газового баллона на Драгоманова

В результате происшествия пострадал мужчина, который в тот момент находился в помещении: он получил ожоги и обратился за помощью к медикам. Руководитель Дарницкой РГА Александр Ковтунов обнародовал фото разрушений и призвал жителей района быть крайне осторожными с газовыми приборами.

Опасная ошибка при заправке баллонов

Киевляне, которые пользуются такими баллонами во время блекаутов, указывают на критически важный нюанс: 5-литровый баллон можно заправлять максимум на 3 литра (две трети общего объема). Мастера газового оборудования категорически запрещают заполнять его «под завязку». Вероятно, владельцы пренебрегли этим правилом, заправили баллон на полную, а когда принесли его из холода в теплое помещение, газ расширился и произошел взрыв.

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Последствия взрыва в доме на Драгоманова

Правоохранители выясняют, что именно произошло на Драгоманова и почему в техническом помещении жили люди.

«По указанному факту идет проверка», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Коварная электроплита: взрыв в Днепровском районе

В тот же день в Днепровском районе на шестом этаже дома по улице Павла Тычины взорвался туристический газовый баллончик. Пожара удалось избежать, однако взрывной волной выбило окна и повредило мебель на кухне. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Туристический баллон стоял на электрической плите, которая также повреждена взрывом. Причину еще устанавливают, но вероятнее всего это неправильная эксплуатация. Такие баллоны не предназначены для закрытых помещений, а тем более для размещения на электроплите. Она включается и выключается кнопкой. Если одна из конфорок осталась включенной, то после возобновления электроснабжения она начала нагреваться. Вероятно, именно на ней стояла горелка с нагревшимся и взорвавшимся баллоном. Такие случаи в Киеве, к сожалению, уже неоднократно происходили», — рассказывают в ГСЧС Киева.

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Спасатели отмечают прямую зависимость: как только исчезает электричество, количество чрезвычайных ситуаций с газом в столице стремительно растет. При стабильном электроснабжении подобных инцидентов не фиксируют.

«Многие граждане не понимают, что газовые баллоны бывают разными. Есть туристические и другие плитки, и для них нужны по меньшей мере разные по емкости баллоны. Если размер не совпадает, газ начинает просачиваться. Есть много мелких, но важных деталей, на которые следует обращать внимание и пользоваться этими приборами очень осторожно. К сожалению, некоторые граждане относятся к этому безответственно», — добавляют в ГСЧС.

Последствия взрыва туристического газового баллончика

Правила безопасности от ГСЧС

В ГСЧС напоминают: нарушение правил эксплуатации газовых горелок и баллонов может привести к взрыву, пожару или отравлению угарным газом. Спасатели призывают соблюдать следующие требования:

покупайте только сертифицированные газовые горелки и баллоны в официальных точках продаж;

используйте горелку исключительно по инструкции производителя и не применяйте ее для обогрева помещений;

регулярно проверяйте баллон на наличие механических повреждений и утечек газа;

храните баллон вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и высоких температур;

после использования перекрывайте подачу газа и отсоединяйте баллон от горелки, если это предусмотрено инструкцией.

Главные ошибки пользователей и предостережения экспертов

Эксперты прогнозируют, что количество подобных инцидентов, к сожалению, может расти, поскольку проблемы с электричеством не исчезают, а в ближайшее время ожидается существенное похолодание. Несмотря на все оговорки, люди и дальше будут пытаться согреться или приготовить еду на газовых горелках.

Специалисты советуют тщательно проверять соединение между горелкой и баллоном на возможные повреждения и утечки — в домашних условиях это можно сделать с помощью мыльного раствора. Также не стоит использовать туристические баллоны в жилых помещениях, а если другого выхода нет — во время работы прибора обязательно держите открытым окно на проветривание. И главное: никогда не оставляйте включенную горелку без присмотра.

Среди наиболее распространенных ошибок пользователей — попытки нагреть большую емкость воды, что приводит к перегреву горелки и взрыву. Также к трагедии приводит некачественная заправка баллонов. Следует внимательно прочитать инструкцию: если повторная заправка не предусмотрена, не пытайтесь наполнить баллон — лучше приобретите новый. Даже взрыв маленького туристического баллончика способен нанести существенные разрушения в квартире.

Почему туристические баллончики взрываются на кухнях

«Туристические баллончики нужно использовать правильно — взрывы в квартирах происходят именно из-за нарушения правил эксплуатации. Газовые горелки не предназначены для продолжительного приготовления пищи. Ими можно пользоваться 15–20 минут, чтобы вскипятить воду на чай или разогреть еду. Если туристические баллончики будут использовать дольше, они будут перегреваться и взрываться», — объясняет ТСН.ua Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

В инструкциях к газовым горелкам и баллончикам прямо указано, что они не рассчитаны на длительное приготовление. Поэтому следует внимательно изучать правила использования этих приборов и проверять наличие сертификата качества.

«Часто такие устройства взрываются из-за того, что их просто оставили на выключенной электроплите: люди ушли из дома, а в это время вернули электричество. Как следствие — нагрев и взрыв», — предостерегает эксперт.

Дата публикации 08:03, 26.11.26 Количество просмотров 309 Киев содрогнулся от взрывов! Попадание в ТРЦ: первые кадры после удара баллистикой

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