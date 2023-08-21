"Вернулись домой, несмотря на обстрелы": как живут жители в Запорожье в 10 км от врага

Полсотни жителей Новояковловки на Запорожье, несмотря на постоянные обстрелы россиян, не покидают своих домов. Почти все дома в деревне избиты вражескими обломками. За покупками люди ездят в соседнюю Камышеваху, ведь в Новояковловке нет ни одного магазина. Чтобы выжить в таких условиях — люди вместе пасут скот, возятся на огородах и полях.

О жизни в 10 километрах от врага узнавала корреспондентка ТСН Кира Овес.

Дома разбиты снарядами

Жительница села Новояковловка Светлана Черная рассказывает, что там, где в апреле была воронка от снаряда – теперь изобилуют цветы. Хозяйка показывает свой дом, который иссечен осколками, как снаружи, так и внутри. Через несколько месяцев от прилета его уже успели немного починить.

"Позадували пеной, потому что воробьи очень выдалбливали, вылетело в доме все стекло", — рассказывает жительница Новояковловки.

Около 70 процентов домов в селе разбиты вражескими снарядами. Центр Новояковловки – сожжен. Когда-то здесь были клуб, сельсовет и три магазина. Сейчас об этом напоминают разве что уцелевшие вывески. Из трех сотен жителей села осталось 50 человек.

Жительница села Новояковловка Светлана Черная

Председатель Камышевской громады Юрий Карапетян рассказывает, что из 300 человек остались в основном только пенсионеры.

"Они уверены, что им негде ехать. Не хотят ехать в город, у них здесь хозяйство", — говорит он.

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Светлана Черная говорит о своем хозяйстве: "две коровы держим, двое поросят, утки, куры, надо же чем заниматься", — говорит она.

Немного времени Светлана с мужем пытались жить у детей в Запорожье. Но долго супруги не выдержали — даже несмотря на обстрелы, говорят, дома лучше.



"Уже привыкли, слушаем где и летящего, если близко — прячемся в погреб", — делится женщина.

Выращивают овощи и держат хозяйство

Из-за постоянных обстрелов коров в деревне не пасут и в поле надолго не выходят. В последний раз мужчина Светланы попал под вражеский огонь именно на поле.



"Он как раз трактором едет, а я бегу в эту сторону, кричу: прячьтесь!" – вспоминает она.

Пережить супругам постоянные обстрелы помогают друзья. Свою куму Александру супруги Черные в шутку называют "боевой подругой". Женщины вместе сажают огороды и консервируют урожай.

Их кума жительница села Новояковловка Александра Симоненко после Великой войны распродала весь скот и почти год жила в Запорожье. Но без родного села не смогла и уже весной вернулась в свой уничтоженный дом.

Село Новояковловка в Запорожье

"Город очень хороший в этом году. Если есть время — к куме приду, или оно ко мне", — рассказывает Светлана.

По ее словам, в летней кухне и сарае нет окон, в доме уцелели только окна.

Каждый день под вражескими снарядами

Российская армия чуть ли не еженедельно плещет из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

"Когда очень страшно во время обстрелов ночью — прихожу в кумовья, потому что сама не выдерживаю", — рассказывает Светлана.

Село Новояковловка в Запорожье

После вражеских атак люди выходят из укрытий, чинят поврежденные сооружения, хозяйничают и ждут победы и возвращения к обычной жизни.

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