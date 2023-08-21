"Вернулись домой, несмотря на обстрелы": как живут жители в Запорожье в 10 км от врага

Российская армия прицельно обстреливает Запорожье из залпового огня и артиллерии.
Полсотни жителей Новояковловки на Запорожье, несмотря на постоянные обстрелы россиян, не покидают своих домов. Почти все дома в деревне избиты вражескими обломками. За покупками люди ездят в соседнюю Камышеваху, ведь в Новояковловке нет ни одного магазина. Чтобы выжить в таких условиях — люди вместе пасут скот, возятся на огородах и полях.
О жизни в 10 километрах от врага узнавала корреспондентка ТСН Кира Овес.
Дома разбиты снарядами
Жительница села Новояковловка Светлана Черная рассказывает, что там, где в апреле была воронка от снаряда – теперь изобилуют цветы. Хозяйка показывает свой дом, который иссечен осколками, как снаружи, так и внутри. Через несколько месяцев от прилета его уже успели немного починить.
"Позадували пеной, потому что воробьи очень выдалбливали, вылетело в доме все стекло", — рассказывает жительница Новояковловки.
Около 70 процентов домов в селе разбиты вражескими снарядами. Центр Новояковловки – сожжен. Когда-то здесь были клуб, сельсовет и три магазина. Сейчас об этом напоминают разве что уцелевшие вывески. Из трех сотен жителей села осталось 50 человек.
Председатель Камышевской громады Юрий Карапетян рассказывает, что из 300 человек остались в основном только пенсионеры.
"Они уверены, что им негде ехать. Не хотят ехать в город, у них здесь хозяйство", — говорит он.
Светлана Черная говорит о своем хозяйстве: "две коровы держим, двое поросят, утки, куры, надо же чем заниматься", — говорит она.
Немного времени Светлана с мужем пытались жить у детей в Запорожье. Но долго супруги не выдержали — даже несмотря на обстрелы, говорят, дома лучше.
"Уже привыкли, слушаем где и летящего, если близко — прячемся в погреб", — делится женщина.
Выращивают овощи и держат хозяйство
Из-за постоянных обстрелов коров в деревне не пасут и в поле надолго не выходят. В последний раз мужчина Светланы попал под вражеский огонь именно на поле.
"Он как раз трактором едет, а я бегу в эту сторону, кричу: прячьтесь!" – вспоминает она.
Пережить супругам постоянные обстрелы помогают друзья. Свою куму Александру супруги Черные в шутку называют "боевой подругой". Женщины вместе сажают огороды и консервируют урожай.
Их кума жительница села Новояковловка Александра Симоненко после Великой войны распродала весь скот и почти год жила в Запорожье. Но без родного села не смогла и уже весной вернулась в свой уничтоженный дом.
"Город очень хороший в этом году. Если есть время — к куме приду, или оно ко мне", — рассказывает Светлана.
По ее словам, в летней кухне и сарае нет окон, в доме уцелели только окна.
Каждый день под вражескими снарядами
Российская армия чуть ли не еженедельно плещет из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
"Когда очень страшно во время обстрелов ночью — прихожу в кумовья, потому что сама не выдерживаю", — рассказывает Светлана.
После вражеских атак люди выходят из укрытий, чинят поврежденные сооружения, хозяйничают и ждут победы и возвращения к обычной жизни.
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