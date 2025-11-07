Вернулись после 165 дней без ротации на "нуле": невероятная история двух пехотинцев ТРО

Пехотинцы 115-й бригады терробороны / © ТСН

Почти полгода круглосуточной борьбы. Пехотинцы 115-й бригады терробороны провели на позициях целых 165 дней, которая держит оборону на Запорожском направлении и подчинена 118-й бригаде. Все это время воины находились под постоянными обстрелами без нормального сна и шансов на ротацию. Вдвоем мужчины отражали вражеские штурмы, атаки дронов и бронетехники, пережили и атаки газовыми снарядами. Герои уже дома. Впереди у них лечение и долгожданный отпуск.

Корреспондентка ТСН.ua Дарья Назарова встретилась с одним из бойцов. И с первых уст услышала эту невероятную историю.

Жизнь на «нули» и «почта ВСУ»

Усталый взгляд, грязная форма и неряшливая борода. Фото, сделанное сразу после выхода из позиции. На нем сложно узнать господина Александра. На нуле с побратимом он пробыл 165 дней.

«Трудно первая-вторая неделя, а потом все сливается в один день и просто растягивается на 165», — рассказывает военнослужащий 115 ОБР ТРО Александр Тишаев.

В настоящее время боец находится на лечении и реабилитации. На войне он с августа 2024 года с тех пор, мол, и начал ходить на ноль. Сначала ротации проводились еженедельно. Потом выходить с позиций стало тяжело, иногда просто невозможно.

«Засилье дронов, обстрелы, невозможность выйти. Пока с собратьем держали передний край, провизию и необходимые медикаменты получали по почте ВСУ — дронами», — говорит Александр.

Он добавляет, что обычно в посылки постоянно кладут лекарства, у кого какие хронические болезни или витамины. Исправить — не самая большая проблема, а вот забрать посылку — задача, за которую можно поплатиться жизнью

«10-15 минут и прилетает дрон со сбросом, и посылки нет, либо позиции нет. Бывает, есть выбор — или живым остаться, или поесть. Бывало выбирали остаться в живых. А поесть — это уже потом, дома», — делится Александр Тишаев.

Обычно еды, говорит, хватало, самое необходимое было. Иногда просили собратьев передать что-нибудь вкусненькое — газированный напиток, кусочек мяса, сала, лук, чеснок, колбасу, какую-нибудь консерву.

Полгода военные оказались без мобильных телефонов. Сообщения домой передавали через собратьев, по рации. Александр вспоминает, как после выхода с позиций впервые позвонил жене.

«Плакало. Но потом слава Богу, говорит. На нуле сложно прежде всего физически. Малыми группами каждый день россияне пытаются проникнуть в тыл позиций», — рассказывает Александр.

Последнее сражение и долгожданный путь домой

Последний перед выходом бой мужчины приняли 20 октября во время механизированного штурма россиян. Они уничтожили трех захватчиков, ворвавшихся в их окопы. Предупредили дронников о высадке российского десанта рядом с ними.

Во время этих боев собрат Александра получил ранение руки.

Более 30 раз мужчин пытались вывести с позиции, но из-за засилья вражеских дронов это не удавалось. Поэтому, говорит Герой, ждали необходимую погоду, когда российские FPV не смогут летать. До эвакуации пешком прошли 12 километров. Теперь мужчины дома. Впереди у них долгожданный отпуск.

