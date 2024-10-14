Вернулся из Киева и варит кофе: как в Херсоне работает кофейня под обстрелами

Кофе, который добывают из арбузов, кофеварка, побитая обломками и цветы на месте прилетов. Это история одной херсонской кофейни, открывшейся в освободившемся городе. Большинство товаров в кафе, а это плетеные арбузы, шевроны, календари и открытки, идут на восстановление Нововоронцовской общины.

О человеке, который варит кофе под обстрелами и рисует свой город, рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорна.

Обычное утро в Херсоне. Из-за постоянных обстрелов на улицах почти пусто и люди вынуждены быстро передвигаться. Но в этом месте уютно и пахнет кофе.

Кофе в Херсоне/Скриншот из сюжета ТСН

“Люди же приходят за постоянным неким вкусом. Ты утром приходишь, настраиваешься как морально, так и физически”, — говорит Алексей.

Ответственный за кофе в этом пространстве Алексей. Во время оккупации родного города стал вынужденным переселенцем, но вернулся, и, несмотря на обстрелы, мелет и заваривает.

"Я реально вернулся из Киева в Херсон для того, чтобы у херсонцев была возможность прийти в то самое место, которое было до войны, тот же интерьер, и выпить не просто тот же кофе, а качественный кофе", — рассказал Алексей.

Алексей уверенно и спокойно отвечает на вопросы. Он уже дал немало интервью иностранным журналистам.

В книге отзывов — записи на разных языках, но сам Алексей сделал только одну заметку, о самом себе: "Дожил. 37”.

Алексей — бариста в Херсоне/Скриншот из сюжета ТСН

Семь лет назад бариста сбила машина, он едва выжил. В Херсоне была и квартира, и дом, но что-то разбомбило, что-то затопило. Война разрушила и его семью – родственники встали на сторону врага.

"Детские фотографии забрали мои родственники, которые переехали на тот берег за неделю или максимум за две до того, как освободили Херсон", — говорит Алексей.

По кафе уже прилетали снаряды.

“Ко мне сюда тоже прилетало, вы фасад видели, какой красивый. Окна вставили уже новые здесь, но я продолжаю все равно работать. Вот этот обломок был в кофемашине, в стене", — показывает Алексей.

Обломок повредил кондиционер/Скриншот из сюжета ТСН

Конечно, сюда приходят в первую очередь за кофе. Но отсюда тяжело уйти без сувениров. Для каждого своя то ли легенда, то ли история. Первая из них — кофе, который добывают из арбузов.

“Я вам скажу, это немного выдумка, но есть достоверные факты, что в 12-м веке в Украину, когда только приехали арбузы, это наша культура, так сказать, украинская. Но когда их сюда привезли, наши чумаки просто делали из них кофе”, — рассказал Алексей.

Плетеные арбузы здесь разных размеров и спелости. Весь этот мерч продается в благотворительных целях — заработанные деньги должны идти на восстановление Новоронцовской общины. Арбузы украсили и шевроны в двух вариантах: для военных – патч боевого арбуза.

Кофейня увешана рисунками, открытками и календарями самого Алексея. Он рисует родной город – таким, каким он его любит.

Алексей — бариста в Херсоне/Скриншот из сюжета ТСН

"Первым рисунком была Морская академия. Мне было лень рисовать эти окна. Я нарисовал здесь деревья, и сейчас нет окон вообще", — показывает Алексей.

На местах прилетов Алексей изобразил цветы.

"Я хотел нарисовать, показать, что Херсон не запущен с каждым выстрелом. Он держится, и это все будет восстановлено. И именно таким видят Херсонщину те горожане, которые здесь остались, вообще или уехали, или жили раньше”, — говорит Алексей.

Алексей уверен: пусть эти небольшие донаты и не перекроют все потребности сильно избитого региона, но как же приятно, что упоминание о кофе кофе вместе с арбузным мерчем и украшенным городом разъезжается по Украине и миру.

Напомним, в Херсоне российские захватчики убили мужчину. Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на местного жителя, который ехал на мопеде.

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