Вернулся с заработков и купил кольцо любимой: в Тернопольской области загадочно исчез 22-летний парень

Девушка парня заявила, что ей ничего о нем не известно и попросила ее не беспокоить.

В Тернопольской области разыскивают 22-летнего Александра Каленика, который загадочно исчез 9 июня.

Об этом сообщает fainemisto.tv.

Как рассказала мать парня Светлана Михальчук, Александр в апреле вернулся с заработков из Польши, он побыл дома всего 20 мину и сказал, что едет к девушке в Луцк. Также женщина подозревает, что ее сын может быть в зоне ООС.

"Начал говорить о том, что хочет уйти на восток. Но потом уехал на заработки, и так он был то в Польше, то здесь. А в апреле вернулся из-за границы, пробыл в доме 20 минут, привез сладости. Помылся, показал кольцо и сказал, что едет к девушке. И ушел. Время от времени звонил", — рассказала Светлана Михальчук.

Последний раз с парнем общалась крестная Галина Черняк 9 июня, он сказал, что у него все хорошо. После чего связь с ним пропала.

Девушка, к которой должен был ехать Александр, сказала, что ничего не знает о его судьбе и попросила ее не беспокоить, поскольку у нее есть дети и парень. Знакомые Александра также рассказали, что им о нем ничего не известно.

Мать Александра Светлана Михальчук также отметила, что она думала, что ее сын вернулся в Польшу на работу, из-за чего не сразу обратилась в полицию. Однако отец Александра, который живет в Польше, позвонил и сообщил, что сына нет.

В комментарии ТСН.ua крестная мать Александра Каленика Галина Черняк отметила, что по состоянию на 26 июля о том, где находится ее крестник до сих пор неизвестно. Также женщина уточнила, что его разыскивают правоохранители.

Напомним, правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

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