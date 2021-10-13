Вернулся только брат: на Закарпатье несколько дней подряд разыскивают заблудившегося 37-летнего грибника

Поиски осложняются тем, что в лесу исчезает мобильная связь.
На Закарпатье разыскивают 37-летнего местного жителя, который пошел по грибы и не вернулся. В лесу он еще с воскресенья. Туда пошел вместе с братом.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 12 октября.
Договорились, что встретятся вечером, но вернулся только один из братьев. Он позвонил спасателям. Сейчас грибника ищут сотрудники нескольких подразделений из двух областей — Закарпатской и Ивано-Франковской. Поиски осложняются из-за скалистой местности, через которую постоянно прерывается мобильную связь. Сегодня ночью он восстановился, но ненадолго. Узнать местонахождение мужчины не удалось.
"Осложняет поиск и то, что не с ним мобильной связи и во многих местах той местности, где он собирал грибы, вообще связь отсутствует. Мы точно не знаем где может находиться человек", — заявила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.
Напомним, во Львове разыскивают 13-летнюю девушку, которая вышла из дома 4 октября и до сих пор не вернулась.
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