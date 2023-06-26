Вернуть школьников за парты, еще и с новыми учебниками: Минобразования реализует амбициозный план на сентябрь

Министр образования говорит, что уже имеют договоренность с еврокомиссией, чтобы напечатали книг по нескольким предметам.

В Министерстве образования объявили инициативу "Школо, мы вместе", чтобы максимально вывести учащихся учиться за парты. Призывают бизнес и разные организационные и фонды помощи школам подготовиться к новому учебному году. В приоритете — обустройство укрытий, а также обеспечение учебниками. В результате ученики, которые первыми идут по программе "Новая украинская школа" — в этом году учились без бумажных книг, говорится в ТСН.

У пятиклассников в одной из киевских школ был только единственный бумажный учебник – математика. Из остальных предметов ни одной книги. “Учились по электронным учебникам. Это сложно, но выдержали”, — утверждает классная руководительница.

В прошлом году из-за полномасштабного вторжения России средства, которые закладывали в бюджет на печать учебников, пошли на то, чтобы остановить врага. Тогда ученикам предложили пользоваться электронными учебниками, а образовательное Министерство обратилось к иностранным институтам за помощью с литературой. Получить новые спонсорские учебники удалось школьникам в Ужгороде.

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Культура добрососедства – первый учебник за спонсорские. В скором времени школы Украины получат еще и украинский язык. Ее напечатали в Польше за средства Еврокомиссии. Первая партия – уже в Киеве. В общей сложности полмиллиона экземпляров, их везут к нам фурами и тоже бесплатно. “Нам это обошлось около 40 тысяч евро, чтобы перевезти учебники из Польши в Украину. Украинский язык для 5-ти классов уместились в 18 фур”, — говорят спонсоры.

Министр образования говорит, что уже имеют договоренность с еврокомиссией, чтобы напечатали книг еще и по другим предметам. Хотя в бюджете уже есть средства на учебники, но их мало. “Если говорим о 755 млн грн из бюджета, то мы печатаем 5 млн учебников за эти средства, этого недостаточно. В общей сложности нужно для НУШа 5-6 классов – 12 млн экземпляров. И мы сейчас работаем над этим. Чтобы привлекать дополнительные средства для восполнения этой потребности», – отмечает Оксен Лесной.

Напечатать новые учебники теперь следует и для пятых классов, и для шестых. Ведь уже в шестой класс перешли ученики, которые первыми учатся по программе НУШ.

Новая украинская школа – это ключевая реформа Министерства образования. Целью создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам еще и умение применять полученные знания в жизни.

В Министерстве образования обещают, что реформа школьного образования не остановится. Но учащиеся должны максимально учиться очно. Более трех лет, начиная с пандемии коронавируса, большинство украинских детей учились онлайн, в то же время у троих из четырех школьников нет персонального ноутбука.

Министерство образования объявило инициативу "Школо, мы вместе". Призывают приобщиться бизнес, организации и фонды и летом помочь школам. В приоритете обустройство укрытий, обеспечение гаджетами и учебниками.

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