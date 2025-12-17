Вернуть зрение в Украине можно бесплатно: куда обращаться

В Украине можно бесплатно восстановить зрение / © Credits

Восстановить зрение бесплатно — это реальность для тысяч украинцев. Государственная программа по замене хрусталика глаза продолжает работать и будет пролонгирована на следующий год. Сейчас такие операции проводят в около сотни медицинских учреждений в 22 областях Украины, среди которых есть и частные клиники, заключившие договор с НСЗУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

«Глаз был полностью слеп»: реальные истории пациентов

В коридорах киевской городской больницы №4 пациенты ждут своего шанса снова видеть четко. Александр Петрович уже заменил хрусталик на правом глазу, сегодня очередь левого.

«У меня тут была катаракта. Полностью слепой глаз был. А это левый — так сетка. Я и сейчас глаз закрою — я вас вижу как в сетке», — делится мужчина.

Другой пациент, 83-летний Александр Александрович, уже прошел реабилитацию. До операции его зрение составляло лишь 30%, а теперь он снова смог сесть за руль автомобиля.

«Не управлял машиной последние 3 месяца, боялся. А когда восстановился — через две недели сел и поехал», — рассказывает пенсионер.

Когда стоит обращаться к врачу?

Катаракта — одна из самых распространенных проблем людей старшего возраста. Врач-офтальмолог Леонид Федоров отмечает, что болезнь может развиваться незаметно годами.

«Человек начинает хуже видеть вдаль мелкие какие-то предметы. Говорят: я уже хуже вижу, что написано на табло троллейбуса. Если появляется размытость изображения — надо немедленно к врачу», — предостерегает специалист.

Как получить услугу бесплатно: пошаговая инструкция

Чтобы сделать операцию за счет государства, пациент должен выполнить несколько шагов:

Обратиться к семейному врачу, который проверит зрение и выпишет направление. Пройти осмотр у офтальмолога, который подтвердит диагноз (катаракта или другая болезнь, требующая замены хрусталика). Пациент имеет право самостоятельно выбрать любое заведение (государственное или частное), имеющее контракт с НСЗУ.

По словам руководительницы НСЗУ Натальи Гусак, на каждую такую операцию государство выделяет около 28,5 тысяч гривен. В эту сумму входит и стоимость самого хрусталика.

«Это около 15 тысяч хирургических вмешательств за 2024-2025 годы. Делается в рамках учреждений, которые имеют договор с НСЗУ», — отмечает Гусак.

Программа остается доступной для всех возрастных категорий, ведь главная цель государства — сохранить качество жизни граждан.

