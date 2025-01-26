Вернутся ли мужчины в Украину: демограф об инициативе Миннацединства

По мнению демографа, проблема заключается в том, что у украинцев очень мало доверия к государственному аппарату, а тем более к его обещаниям.

В Министерстве национального единства Украины хотят возвращать украинцев домой, обещают мужчинам бронирование и работу на предприятиях ВПК.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в интервью ТСН.ua рассказал верит ли в успешность этих планов.

"Судь абстрактно, я поддерживаю такую идею – людей надо возвращать из-за границы домой, нужно, чтобы они работали здесь, на Украину. Сама идея для меня приемлема. Что касается ее практической реализации, то я не верю, что это даст эффект", – говорит демограф.

По его мнению, проблема заключается в том, что у украинцев очень мало доверия к государственному аппарату, а тем более к его обещаниям.

"Вопрос возвращения украинцев прежде всего касается мужчин, которые выехали за границу, мягко говоря – спасаясь от призыва. Если они уже решились на такой шаг, то у меня мало веры, что они вернутся в Украину только потому, что им обещают бронирование от мобилизации", – отмечает Александр Гладун.

Он предполагает, что, возможно, единицы вернутся. Но ждать массового возвращения не стоит.

"Мы ведь знаем, как иногда себя ведут представители ТЦК, хотя я не думаю, что это какое-то системное поведение. Тем не менее, если представители ТЦК что-то не так сделают — это сразу подхватывают СМИ. Все это создает атмосферу еще большего недоверия к таким предложениям. о возвращении", – рассуждает Гладун.

Поэтому он считает, что украинские мужчины за границей не слишком активно отреагируют на эти предложения.

"У них останутся опасения, что после выхода на предложенную работу их все равно заберут в армию. А если человек именно от этого убегал, то зачем ему возвращаться? К тому же, как свидетельствуют данные, в определенных странах многие украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу. К этому их подталкивают и правительства этих стран. Поэтому есть большие сомнения, что предложение от Минединства сработает, хотя сама идея заслуживает жизни", – подытожил демограф.

Ранее известный демограф Александр Гладун назвал цифру, сколько людей осталось в Украине.

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