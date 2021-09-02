Возможен ли отказ от Минского формата: что говорили Зеленский и Байден о безопасности Украины

Возможен ли отказ от Минского формата: что говорили Зеленский и Байден о безопасности Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что США хотят приобщиться к решению вопросов безопасности Украины.

На встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского не шла речь о замене или отказе от Минского формата.

Об этом 2 сентября по телефону из Вашингтона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "Право на владу" на 1+1.

"Замена Минского формата или отказ от Минского формата — это вопрос не рассматривался. Но рассматривался вопрос вступления Соединенных Штатов к глобальному решению вопроса безопасности Украины. Это касается и вопроса "Северного потока-2". Эти вопросы действительно рассматривались. Это было и во время тет-а-тет президентов, и во время разговора в широком формате", — сказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что Украина рассматривает "Северный поток-2" не как коммерческий проект, а как вопрос национальной безопасности и доносит эту позицию международным партнерам.

"Не только на словах, но уже и на деле" - Ермак о готовности США помочь Украине

Ранее Андрей Ермак рассказал о возможном участии США в переговорах Нормандского формата.

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский наконец встретился с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжались 2 часа вместо запланированных 45 минут.

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