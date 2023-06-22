Вероятная авария на ЗАЭС: куда пойдет радиационное облако, какой будет зона отчуждения и что делать в случае ЧС

Экологи и другие специалисты утверждают, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем на ЧАЭС.

Днем 22 июня украинский президент со ссылкой на разведку и СБУ сообщил, что Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС. Днем ранее о заминировании АЭС, а именно – ставка-охладителя станции, говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов. Если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран.

Куда пойдет радиационное облако, какие страны в зоне риска и что делать при аварии на ЗАЭС — читайте на ТСН.ua.

МАГАТЭ – о ядерной опасности на ЗАЭС

Согласно свежему отчету МАГАТЭ, ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно хрупкая. Кроме того, что станция борется с проблемой, связанной с потерей воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, все более напряженной становится военная ситуация.

"Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой обширной атомной электростанции. Теперь, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии ", — сказал генеральный директор Гросси .

"Дополнительно к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, ЗАЭС остается зависимым от одной действующей линии электропередачи 750 киловольт (кВ) для внешней электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. Также ЗАЭС продолжает испытывать нехватку резервного питания на случай повторного исчезновение магистральной линии 750 кВ – как это неоднократно случалось с начала военного конфликта – поскольку последняя линия 330 кВ была отключена почти четыре месяца назад", — говорится в отчете.

В ходе визита генеральный директор МАГАТЭ Гросси посетил открытую распределительную станцию 330 кВ и увидел значительные повреждения.

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Что говорит "Энергоатом" о ситуации на АЭС

По данным "Энергоатома", по состоянию на 22 июня уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабилен. Ситуация на электростанции остается контролируемой.

"По состоянию на 11:00 22 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11 ,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

Какова будет зона отчуждения

В августе 2022 года в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения проинформировали, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС. Зо на отчуждения будет составлять до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения). Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тыс. лет. Придется переселить 2 млн человек. Украину покроет выброс радиоактивного цезия в опасном для всего живого грунтах и водоемах количестве. Радиоактивные вещества в зависимости от погоды полетят либо в Европу, либо в Беларусь и Россию.

В 50-километровую зону отчуждения входят следующие населенные пункты Запорожской области: Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка. А также населенные пункты Днепропетровской области – Никополь, Марганец, Покровское, Красногригорьевка, Грушевка, Томаковка, Покров.

Количество жертв и какие украинские города — в зоне риска

Лала Тарапакина, советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщала, что количество ликвидаторов может составить от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч. Также на долгие десятилетия будет загрязнена река Днепр. Кроме того, а вария может повлечь за собой выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, обоснований, водой.

По ее предположениям, в случае аварии на ЗАЭС нужно будет немедленно отселить людей из Мелитополя, Энергодара, Запорожья, Никополя и Кривого Рога. В относительно непораженной зоне останутся только Ужгород, Львов и часть Волынской области. Впрочем, степень заражения территорий Украины и Европы, России и Белоруссии будет зависеть от направления ветра.

Какова будет зона отчуждения в случае аварии на ЗАЭС (инфографика) / Фото: Факты

Авария коснется 40 стран

В комментарии для ТСН.ua эксперт, бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков рассказал, что по его расчетам, если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран.

В начале сентября 2022 года ученые Укридрометцентра смоделировали условный взрыв на Запорожской АЭС. Проследив, куда в тот момент дул ветер, ученые дали нелестный прогноз. Да, сразу радиация затронула бы юг Украины, а именно Херсонщину и Запорожье. Затем она охватила бы всю территорию Крыма, а дальше через Черное море двигалась бы юго-западной территорией планеты. Радиация затронула бы не менее пяти стран: Турцию, Грецию, Болгарию, Молдову и Румынию.

Какие регионы и страны накроет радиационное облако в случае аварии на Запорожской АЭС

Что делать при аварии на Запорожской АЭС

Эксперт по прогнозированию распространения радиоактивных аэрозолей в воздухе и член бригады радиационного мониторинга Захар Иванов рассказал пошаговую инструкцию, что делать при выбросе радиационного облака. Если произойдет авария на АЭС, алгоритм действий таков:

- прислушаться к официальным сообщениям,

- перейти к укрытию,

- позаботиться о бутилированной воде,

- завернуть продукты питания в герметичные пакеты,

- взять маску и респиратор,

- иметь легко помыть одежду (плащ, резиновые сапоги).

Эксперт рекомендует каждому защититься на определенный период времени на местах, где они находятся, а затем будет известна информация о том, где лучше находиться и как лучше двигаться. Тогда можно соединиться со своими семьями и двигаться и смотреть, что делать дальше. Лучше быть в укрытии и ждать официальных сообщений.

Основные принципы защиты от облучения:

- защита расстоянием (находиться подальше от источника облучения),

- защита временем (находиться как можно меньше времени вблизи источника облучения),

- защита экраном (размещать что-то меж собой и источником облучения).

Как сообщалось ранее, глава разведки Украины Кирилл Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС.

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