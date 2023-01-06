"Вероятно, планируют атаковать церковь": эксперты о причинах объявления Путиным "перемирия"

Россия в очередной раз соврала, объявляя о перемирии на полтора суток, начиная с 12.00 6 января. Напомним, накануне оккупанты заявляли, что "протягивают христианскую руку милосердия", но нанесли удары по Курахово и Краматорску в Донецкой области, по Херсону.

Вероятность обстрелов не исключал ряд военных экспертов, называя попытки совершить перемирие фейком.

Военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии для ТСН.ua не исключил, что возможна еще провокация в ночь на 7 января.

"Уже через час после так называемого перемирия в Беларуси поднялись в небо истребители, в Украине раздались сигналы воздушной тревоги. То есть бумага не стоит того, о чем написали россияне вчера, – говорит Гетьман. – Но о перемирии они сообщили не просто для того, чтобы обмануть. Может быть так называемая многоходовка. В ночь с 6 на 7 января многие продолжат праздновать Рождество Христово. На временно оккупированных территориях люди будут ходить в храмы. Скорее всего, россияне планируют создать там провокации, атаковать какую-то церковь, чтобы потом обвинить нашу сторону. Вероятно, это перемирие готовилось именно для этой провокации".

Кроме этого, военный аналитик объяснил, для чего оккупанты 6 января подняли в небо военные самолеты, даже не ведя пока обстрелов.

"Таким образом, они могут пытаться выяснить то, как работает наша ПВО. Другими словами, выясняют расположение наших средств ПВО, вычисляют излучение электромагнитной волны. Технически это не сложно", — добавил Гетьман.

Перемирие может быть ловушкой: что говорили накануне

В свою очередь, другие эксперты отмечали, что в планы Кремля перемирие на самом деле не входит. То есть такие сообщения могут быть ловушкой. К примеру, военный эксперт Петр Черник так прокомментировал намерения Москвы:

«Вполне возможно, что это банальное отвлечение внимания. Он [Путин] дает сигнал миру, мол, с ним можно договариваться. Не забывайте о том, что тирана должна любить народ. Если народ не любит тирана, то последнему конец. Также это сигнал своей массе о том, насколько он "гениальный настоящий лидер", о том, что у него есть "христианское милосердие". Этот сигнал быдломаса съест с невероятно. Кроме того, этот шаг призван консолидировать свою недонацию вокруг себя".

Другой эксперт, Александр Коваленко, также предупредил о возможной ловушке.

"Мы же говорим о россиянах. Они могут начать массированный удар, а затем заявить, что продолжается перемирие. Могут сделать это для того, чтобы не было ответа. Все это, на мой взгляд, прежде всего, провокация. Никакого перемирия не должно быть", – говорит он для ТСН.ua.

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