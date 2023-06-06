Вероятное оперативное окружение: полковник запаса ВСУ – о ситуации на Бахмутском направлении

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Он считает, что российские оккупанты могут попасть в оперативное окружение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"В юго-западной части Бахмута мы отжимаем россиян со стороны входа в Бахмут. Это - район "Самолет" и частный сектор. В ближайшее время уже и на севере Бахмута будет движение в районе Берховки, мы уже зашли практически наполовину в этот населенный пункт, Берховку, это север Бахмута. Движение идет, те российские части, которые остаются в Бахмуте, могут в ближайшее время попасть в оперативное окружение после того, как мы полностью займем господствующие высоты. Именно такая задача стоит, и она выполняется довольно-таки успешно", - сказал он.

Свитан подчеркнул, что освобождение Берховки будет означать для окупантов фактически оперативное окружение.

"Это господствующие высоты над Бахмутом с северо-запада и севера. Эти высоты позволяют контролировать трассу из Дебальцево на Славянск. У нашей артиллерии дальность до 30 км, под плотный оперативный контроль взята и эта трасса в том числе. Для россиян потеря Берховки и северных высот Бахмута будет означать оперативное окружение. Причем не только самого Бахмута, но и расположенных к северу от этой трассы Дебальцево-Славянск населенных пунктов. Для россиян это достаточно серьезные точки, и их потеря многое значит", - сказал он.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" совершают наступательные действия на восточном фронте.

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