Вероятное вторжение РФ: будут ли власти эвакуировать соцучреждения в случае нападения

Вероятное вторжение РФ: будут ли власти эвакуировать соцучреждения в случае нападения

Министр обороны заявил, что "государство этим вопросом занимается и отрабатываются все планы".

Министр обороны Алексей Резников рассказал, готовят ли власти эвакуацию соцзаведений в случае вероятного вторжения России.

Об этом Резников рассказал 14 февраля в прямом эфире совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір".

"Вопрос медицинской помощи не совсем ко мне. Но я как член правительства скажу, что государство этим занимается, отрабатываются все планы. Начиная от Минздрава под руководством премьер-министра. Каждый день собирается соответствующий круг лиц — это делается на площадке СНБО, в правительстве, в Офисе президента. Сегодня была встреча с главами фракций и политических групп в закрытом режиме", — отметил министр.

Резников объяснил, что он, министр обороны, в первую очередь может говорить о ВСУ и Минобороны. Он заверил, что "никто никого не планирует впускать ни в Киев, ни в любой другой город".

Ранее Алексей Резников заявил, что в настоящее время в Украине оснований для введения военного положения нет.

Читайте также: