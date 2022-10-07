Вероятность атаки Киева дронами — военный рассказал об опасности

Иранские дроны-"камикадзе", атаковавшие Белую Церковь на Киевщине в ночь на 5 октября, были запущены, скорее всего, с оккупированной части юга Украины. Кроме того, их топливные баки, вероятно, были усовершенствованы, поэтому у этих беспилотников была возможность преодолеть более 350 км. При этом иранские "Шахиды" можно обезвредить не только средствами ПВО.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил украинский военный с позывным "Мадяр", специализирующийся на аэроразведке.

Он подчеркнул, что "Шахиды" сконструированы так, что одна система РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не "посадит" этот аппарат.

"Есть теория о том, если одновременно действовать тремя РЭБами, то они его заглушат. Но откуда в одном месте взяться такому количеству? Ракетами и авиацией для армии дорого вести борьбу с этими аппаратами, поэтому фактически остаются зенитные установки, переносные ЗРК и стрелковое оружие". У Израиля и США есть системы подавления таких дронов", — сообщил военный.

На вопрос, волнующий многих киевлян, о возможности или невозможности дрона долететь до Киева, военный ответил так:

"Могут. Давайте посмотрим на карту и увидим, сколько километров от Беларуси до Киева. Если "картофельный дед" позволит их запускать...", — говорит Мадяр.

При этом он добавляет, что некорректно сравнивать дрон с ракетой. "На дроне поражающая часть – это 40 кг. Это как мощный артиллерийский снаряд. Но это очень далеко от ракеты и даже от танкового снаряда", — подчеркивает "Мадяр".

По его словам, у него была возможность ознакомиться с двигателем сбитого аппарата, поэтому уже может с уверенностью сказать, что тот ни в коем случае не может преодолеть 2500 км.

"И близко не способен преодолеть 2500 км. По факту имеем данные, что дрон может преодолеть 350 км, как это было при атаке Белой Церкви с юга. Для Украины это достаточно опасное расстояние, учитывая, что дроны могут использоваться с враждебно настроенных к нам стран", — резюмирует "Мадяр".

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